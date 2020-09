Dùng dao đâm tử vong công an viên rồi bỏ trốn

Ngày 15/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự việc một công an viên bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ đâm tử vong công an viên xảy ra vào khoảng 14h chiều cùng ngày, anh Quàng Văn Xôm (công an viên Ban Công an xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện Lò Văn Ương (SN 1976) đang sử dụng trái phép chất ma túy nên vây bắt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Lúc này, thấy anh Xôm đến khống chế mình, Ương đã dùng dao chống trả, đâm gục anh Xôm tại chỗ. Gây án xong, Ương nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an tỉnh Sơn La đã xuống hiện trường đồng thời triển khai truy bắt nghi phạm gây án. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng sau khi gây án là mặc áo phông cộc tay màu xám, đi chân đất. Đối tượng cầm theo dao nhọn dài khoảng 20cm đang bỏ chạy về hướng rừng già thuộc bản Mảy, xã Chiềng Pấc. Được biết, gia đình anh Xôm có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh Xôm cũng là trụ cột chính trong gia đình. Sau khi bị Ương đâm, dù được đưa đi bệnh viện huyện cấp cứu kịp thời tuy nhiên đã tử vong sau đó. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm thi thể tại bệnh viện, chưa thể bàn giao về cho gia đình. Về phần đối tượng gây án, Lò Văn Ương là đối tượng nghiện trong danh sách theo dõi ở địa phương. Hiện vụ đâm tử vong công an viên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Đâm chết người man rợ vì "nhìn đểu"