Xuống đưa giấy triệu tập, một cán bộ công an bị đâm trọng thương

(Kiến Thức) - Bị triệu tập vì gây ra vụ phá hoại làm hư hỏng 3 cột điện trên QL18, đối tượng nghiện ma túy không những không chấp hành còn dùng dũa 3 cạnh đâm trọng thương cán bộ công an.

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều ngày 11/7, ông Hoàng Mạnh Thắng -Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc một cán bộ công an bị đâm trọng thương khi đi đưa giấy triệu tập một đối tượng trên địa bàn.



Trước đó, Công an phường Quang Hanh xác định Nguyễn Trung Kiên (SN 1976, ở Tổ 1, khu 7A, phường Quang Hanh) là đối tượng gây ra việc phá hoại và làm hư hỏng 3 cột điện trên quốc lộ 18 nên đã triệu tập Kiên đến làm việc nhưng đối tượng này không đến.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 8/7/2018, anh Cao Huy Hoàng (SN 1995) - cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường Quang Hanh đã xuống nhà đối tượng Nguyễn Trung Kiên để đưa giấy triệu tập. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã dùng dũa 3 cạnh đâm vào lưng cán bộ công an. Ngay sau đó, anh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Đến sáng nay (11/7) Công an thành phố Cẩm Phả cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm đâm công an trọng thương để điều tra làm rõ vụ việc trên.

Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh – ông Hoàng Mạnh Thắng cho biết, đối tượng Nguyễn Trung Kiên là đối tượng nghiện ma túy và mới đi cai nghiện về. Khi về địa phương được một thời gian, Kiên đã phá hoại một số cột điện chiếu sáng trên Quốc lộ 18.

Nói về sức khỏe anh Cao Huy Hoàng, ông Hoàng Mạnh Thắng cho biết: “Sau khi đưa lên Bệnh viện Việt Đức, anh Hoàng đã được các bác sĩ tiến hành mổ hôm qua. Hiện, anh Hoàng đã qua cơn nguy kịch đã tạm ổn định và đang được điều trị.