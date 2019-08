Người đàn ông vi phạm giao thông cầm dao đâm công an

Ngày 29/8, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang giữ Bùi Văn Hải (SN 1974, ngụ TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi dùng dao đâm công an.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 21h ngày 27/8, Hải điều khiển xe máy mang BKS: 75S1-5267 lưu thông trên tuyến ĐT741, thuộc phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài.

Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước làm nhiệm vụ trên tuyến này phát hiện Hải có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hải có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0.588mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe máy thì anh này xin bỏ qua nhưng không được. Lúc này Hải chửi bới la mắng tổ công tác rồi đi về phòng trọ.

Một vụ chống người thi hành công vụ trước đó.

Ít phút sau, Hải cầm theo 1 con dao chạy lại cự cãi với tổ tuần tra. Sau đó, nghi can dùng dao đâm khiến 1 công an thuộc tổ tuần tra trọng thương. Trước thái độ của đối tượng, lực lượng công an đã khống chế tước đoạt con dao đưa Hải về trụ sở.

Tại công an, Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên.