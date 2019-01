Đọc gì hôm nay 10/1: Bắt "hot girl" xinh đẹp điều hành đường dây tín dụng đen

1. Bắt "hot girl" xinh đẹp điều hành đường dây tín dụng đen Đối tượng Nguyễn Thị Diệu Hoa tại cơ quan công an. Công an TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ cặp vợ chồng Lê Hoành (31 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hoa (27 tuổi), trú ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa. Hai đối tượng này điều hành đường dây tín dụng đen, Hoa đã cho 40 người trên địa bàn TP Thanh Hóa vay tiền với tổng số tiền giao dịch gần 3 tỷ đồng, áp dụng mức lãi suất thấp nhất là 180%/năm. Ngoài ra, cả 2 còn tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng Internet. 2. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng giám đốc BIDV. Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Đoàn Ánh Sáng (57 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN (BIDV) phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng sau những sai phạm gây thiệt hại 890 tỉ đồng cho BIDV.

3. Bé gái 10 tuổi bị kẻ cướp đâm tử vong

Hiện trường vụ án cướp tài sàn

Theo đó, nạn nhân là cháu Nguyễn Thị T.T. (sinh năm 2009, thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trước đó, một kẻ lạ mặt xông vào tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Đại Sơn, dùng dao đâm 2 nhát vào vùng bụng cháu T. (con gái của ông Sơn). Kẻ này cướp sợi dây chuyền vàng 18K cùng một điện thoại di động rồi tẩu thoát.

4. Sẽ khởi tố vụ tai nạn trên đèo Hải Vân

Vụ tai nạn trên đèo Hải Vân.

Theo thông tin mới nhất, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Phú Lộc củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân xảy ra vào đầu giờ chiều 8/1 làm 1 người chết và 21 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Trương Anh Minh (48 tuổi, trú TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển xe 51B-229.30 có dấu hiệu vượt ẩu trên đèo.