Đổ xăng đốt cháy người ở Nghệ An: Vì 2.5 triệu... thủ đoạn ác ôn?

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong việc vay nợ, một thanh niên ở Nghệ An đã bị chủ nợ tẩm xăng lên người đốt, khiến nạn nhân bị bỏng rất nặng. Hiện Công an TP Vinh (Nghệ An) đang bắt giữ đối tượng và tiến hành điều tra vụ việc.