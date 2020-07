Vụ Nhật Cường Mobile: Bắt giam anh trai Bùi Quang Huy

Ngày 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường, anh trai bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) về tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Võ Việt Hùng, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Võ Việt Hùng và Bùi Quốc Việt.

Ngày 10/7/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan việc C03 đang thụ lý điều tra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công an, trả lời báo chí liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã bắt được bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty này hay chưa, vụ án đã có kết quả điều tra thế nào?

Trung tướng Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp các cơ quan khác để áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy.

“Trong nhiều lần họp báo của Chính phủ, tôi đã kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng, thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý.” – Trung tướng Lương Tam Quang cho hay.

Theo tướng Quang, đây là vụ án rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành nếu có căn cứ xác định có vi phạm pháp luật thì sẽ khởi tố vụ án hoặc khởi tố bổ sung. Tất cả các thông tin này sẽ công khai thông tin cho báo chí trên cổng thông tin điện tử.

Vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.

Trước đó, tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu” và “Rửa tiền”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Cơ quan điều tra khởi tố 10 bị can về các tội trên, riêng Bùi Quang Huy - TGĐ Công ty Nhật Cường bị khởi tố cả 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu” và “Rửa tiền”.

Bùi Quang Huy bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 29/11/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó giám đốc Sở; Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn - GĐ kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh. Đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Bùi Quang Huy cùng về tội trên.

Cuối tháng 12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố do có liên quan vi phạm tại thời điểm ông này làm Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội từ năm 2016. Tại thời điểm này, Sở KH&ĐT Hà Nội đã phê duyệt gói thầu “Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016”.

Mới đây, ngày 21/01/2020, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã tiếp tục ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Cty Nhật Cường và truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

