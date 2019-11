Thái Bình: Điều tra vụ chồng giết vợ rồi phủ chăn tẩm xăng đốt xác

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn, Cường đã sát hại người vợ trẻ sau đó cuốn chăn rồi châm lửa đốt. Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án chồng giết vợ trên.

Tối ngày 13/11, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ vụ án mạng chồng giết vợ rồi phủ chăn tẩm xăng đốt xảy ra trên địa bàn xã Hòa Bình vào chiều cùng ngày.



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng hơn 17h ngày 13/11, tại một ngôi nhà ở thuộc xóm 5, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, người dân phát hiện chị Đặng Hoài P. (SN 2001) tử vong trong tình trạng thi thể bị phủ chăn. Bên cạnh là Bùi Văn Cường (SN 1996) trú tại thôn Nguyên Xá (xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) – chồng nạn nhân bị thương ở cổ tay do vết dao cắt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Theo Công an huyện Vũ Thư, Bùi Văn Cường đi làm ăn xa về thăm vợ là chị Đặng Hoài P. thì xảy ra xô xát. Cường dùng dao cứa cổ chị P. Sau khi sát hại vợ, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt. Khi được người dân phát hiện và có mặt tại hiện trường thì người vợ đã tử vong.

Nói về việc Cường cắt tay tự tử sau khi giết vợ, vị lãnh đạo này cho hay, lực lượng chức năng đang điều tra nên chưa có kết luận.

Lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, viện KSND tỉnh Thái Bình trưng cầu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Được biết trước khi vụ án giết người xảy ra, vợ chồng Cường mới cưới nhau 4 tháng, cách đây khoảng 1 tháng, chị P. không ở quê chồng mà về nhà mẹ đẻ sống. Cường đi lao động ở miền Nam mới về và đến chỗ vợ thì xảy ra sự việc trên.

Nguyên nhân vụ án đang được điều tra làm rõ…