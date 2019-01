Đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố "nhận tiền chạy án"

(Kiến Thức) - Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa vừa bị Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định đình chỉ công tác để chờ kết luận của Bộ Công an liên quan nghi án "nhận tiền chạy án".

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa bị tố ''chạy án'', sáng 4/1, trao đổi với báo chí, đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa, để chờ kết luận của Bộ Công an.



Trước đó, từ tháng 11/2018, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm tố cáo việc Đại tá Nguyễn Chí Phương nhận 260 triệu đồng để "chạy án" cho thuộc cấp.

Đoạn ghi âm này cho thấy có nhiều cuộc hội thoại được ghi lại ở nhiều thời điểm khác nhau. Một trong số những người trong cuộc hội thoại được cho là Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa, và người kia từng công tác trong ngành công an, là cựu thuộc cấp của Đại tá Phương.

Ngay trong đoạn ghi âm đã có nội dung đề cập tới việc người đàn ông được cho làm ở Công an TP Thanh Hóa có liên quan đến vụ việc trộm cắp xe máy có tìm Đại tá Phương để nhờ "chạy án" và có đề cập tới tiền "chạy án" là 260 triệu đồng, được đưa làm nhiều lần.

Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa. (Ảnh: Người Lao động).

Sau đó, anh Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Thanh Hóa, trú xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã có đơn tố cáo kèm đoạn ghi âm trên gửi đến các cơ quan chức năng.

Theo lời anh Đỗ Đức Hiếu, số tiền trên được đưa lần lượt các số tiền 50 triệu đồng, 200 triệu đồng và 10 triệu đồng cho đại tá Phương để nhờ giúp mình thoát tội trộm chiếc xe máy Honda Airblade (xe vi phạm bị tịch thu nhưng lâu ngày không có chủ sở hữu đến nhận) ở cơ quan khi anh còn đang công tác. Mặc dù đã đưa tiền, anh Hiếu vẫn bị tước quân tịch và bị khởi tố bị can về hành vi Trộm cắp tài sản và bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Do vậy, anh Hiếu đã đến gặp đại tá Phương để đòi lại số tiền 260 triệu đồng.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Chí Phương , Trưởng Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), xác nhận giọng nói trong đoạn băng ghi âm xuất hiện trên mạng xã hội Facebook là của ông và cuộc trò chuyện đó là có thật.

Ngày 30/11/2018, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Đại tá Phương (thời gian từ 3/12/2018 - 3/1/2019) để Thanh tra Bộ Công an xác minh thông tin Đại tá Phương bị tố cáo nhận tiền ''chạy án''.

Sau khi Đại tá Nguyễn Chí Phương bị đình chỉ công tác, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công Đại tá Khương Duy Oanh điều hành, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa.