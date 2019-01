Đau lòng thai phụ bị xe tải cán tử vong ở TP HCM

Đến 9h sáng nay 4/1, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiếnở vòng xoay Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, chiếc xe tải biển số 51C-842.95 chạy trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương về TP HCM.

Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến vòng xoay dưới dạ cầu vượt Bình Phước, tài xế cho xe rẽ phải ra quốc lộ 1 để về hướng An Sương. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máybiển số 54V7... do chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (38 tuổi, ngụ TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.