Tiết lộ “sốc” về số lượng tài xế container sử dụng ma túy

tài xế container sử dụng ma túy). 30% tài xế container sử dụng ma túy khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa. Đại tá Trần Sơn, nguyên Phó phòng hướng thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, theo khảo sát từ khoảng 6 năm trước, có đến hơn 30% tài xế container (bằng lái dấu FC) dương tính với ma túy ().

‘Đó thật sự là con số kinh khủng, đầy nhức nhối nhưng nhiều năm qua ngành giao thông dường như bất lực, không có hướng giải quyết”, vị cán bộ CSGT chia sẻ.

Đại tá Trần Sơn cũng cho rằng, việc cấp bằng cho tài xế dấu FC (tài xế container) theo quy định không đơn giản, vì thế nhiều doanh nghiệp vận tải dù biết tài xế “hư”, sử dụng ma túy nhưng vẫn thuê do nhu cầu lớn, lợi nhuận mà bất chấp.

sử dụng ma túy mới đủ sức. Có tài xế khi đang điều khiển xe đã lên cơn nghiện phóng bạt mạng để mua ma túy hoặc tìm nơi “thỏa mãn” và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc”. Phạm Thành Hiếu, tài xế xe đầu kéo container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An được xác định có sử dụng ma túy, bia trước khi gây tai nạn. Anh Mỹ, một tài xế đầu kéo container (đã giải nghệ) tiết lộ: “Làm nghề lái xe container, xe siêu trường, siêu trọng, xe khách... phải chạy đường dài thì tài xế phảimới đủ sức. Có tài xế khi đang điều khiển xe đã lên cơn nghiện phóng bạt mạng để mua ma túy hoặc tìm nơi “thỏa mãn” và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc”.

Liên quan tới vụ tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở Long An, sáng nay 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Hiếu là người lái xe đầu kéo container gây tai nạn thảm khốc lao vào dòng xe máy dừng chờ đèn đỏ trên QL1, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào chiều 2/1 làm 4 người chết và 18 người bị thương.

Kết quả xét nghiệm, nhà chức trách xác định Hiếu dương tính với heroin, đồng thời có nồng độ cồn trong máu cao.