Điều chuyển công tác thượng tá Cao Giang Nam bị tố “bảo kê” Đường Nhuệ

(Kiến Thức) - Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, người bị tố đích danh bảo kê cho trùm giang hồ khét tiếng Thái Bình - Đường Nhuệ (Nguyễn Xuân Đường, SN 1971) vừa được Công an tỉnh Thái Bình điều động nhận công tác mới.

Trưa 28/4, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP Thái Bình đến nhận công tác tại Phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình và giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh.



Thượng tá Cao Giang Nam bị tố "bảo kê" Đường Nhuệ bị điều chuyển công tác.

Được biết, thượng tá Cao Giang Nam từng là Đội trưởng Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Năm 2014, thượng tá Cao Giang Nam chuyển về Công tác tại Công an TP Thái Bình và giữ chức Phó trưởng Công an TP Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cho đến nay.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình có quyết định điều động Trung tá Ngô Trọng Thể - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh về làm Phó Trưởng Công an TP Thái Bình thay thượng tá Cao Giang Nam.

Trước đó, ngay sau khi Cơ quan CSĐT, CATP Thái Bình khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở CAP Trần Lãm ngày 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại tổ 3, phường Trần Lãm, TP Thái Bình), mẹ anh Mai Thế Duy (SN 1988, người bị Đường Nhuệ cùng đàn em đánh thương tật 15%) đã có đơn tố cáo đích danh ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Thái Bình bao che cho Đường “Nhuệ”.

Trong đơn, bà Lý đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục làm rõ việc ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, sợ sệt không khởi tố, thậm chí bao che cho Đường Nhuệ”.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết, ông Cao Giang Nam cũng bị anh Nguyễn Văn Hà (SN 1989, là cán bộ công an phường Phúc Khánh, TP Thái Bình) tố cáo áo đã bao che việc Đường “Nhuệ” và đàn em đến nhà xưởng của bố mẹ mình đập phá, chiếm dụng trong 16 ngày vào năm 2017. Tuy gia đình anh đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu nhưng ông Cao Giang Nam không xử lý.

