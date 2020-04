Đánh người tại trụ sở công an, trùm giang hồ Đường Nhuệ bị khởi tố thêm tội danh

(Kiến Thức) - CA Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ đánh người tại trụ sở công an phường Trần Lãm năm 2014.

Tối 21/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999.



Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố liên quan vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra hôm 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Xuân Đường.

Trước đó, ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại.

Liên quan vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" và đàn em đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

Cụ thể, thời điểm đó, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Tại đây, mẹ con bà đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đóng cửa phòng đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm dẫn đến việc con trai bà bị thương tật 15%. Bà Đinh Thị Lý cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera.

Sau đó, bà Lý đã trình bày với Công an TP Thái Bình và được Công an TP Thái Bình. Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.

Mẹ con bà Đinh Thị Lý.

Trả lời truyền thông sáng 17/4, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra. Đơn vị đã mời những người có liên quan để thu thập thông tin theo đúng quy định.

Nói về việc vì sao vụ án đã được khởi tố lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, ông Hậu khẳng định, Công an TP Thái Bình luôn làm đúng theo quy định về quy trình tố tụng có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân. Hiện vụ án đang được điều tra nên sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận chính thức.

Mới đây trả lời truyền thông, Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP Thái Bình nói rằng, trước đây Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó do chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ, khi nào có đủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý.

Liên quan sự việc trên, ông Trần Mạnh Tản, nguyên Trưởng CA phường Trần Lãm (đã nghỉ hưu 5 năm nay) cho biết, thời điểm đó khi ông đang trực tại cơ quan, có một cô gái ở Hà Nội lên phòng trực phản ánh việc cho bà Đinh Thị Lý một số tiền để lo việc nhưng hơn 1 năm chưa được việc và không trả tiền. Khi đó, do có cuộc họp giao ban nên ông Tản đã hẹn người này 8h sáng cùng ngày lên cơ quan viết đơn trình bày lại sự việc.

“Sáng cùng ngày, Phó trưởng công an phường nhắn với tôi có 2 người tới công an trình bày về vấn đề trên, tôi bảo đưa giấy bút vào phòng tiếp dân để 2 bên tự khai. Trong thời gian giao ban, chúng tôi không nghe thấy tiếng cãi nhau. Tuy nhiên, khi họp xong, tôi xuống phòng tiếp dân thì bà Lý nói vừa bị vợ chồng Đường Dương và một người nữa lăng mạ, nhổ bọt vào mặt bà, đấm vào con mặt bà ấy", ông Tản cho biết.

Ông Tản sau đó hỏi anh Duy có bị làm sao không thì người này cho biết đau bên trong mặt. Nhận thấy tình hình phức tạp, ông Tản đã thông tin ngay cho anh Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình về sự việc.

Sau khoảng 20 phút, Công an TP Thái Bình đã có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc, thu thập thông tin liên quan. Sau đó, Công an TP Thái Bình đã thụ lý vụ việc để giải quyết. Công an phường Trần Lãm không tham gia giải quyết việc gì nữa.

Ông Tản nói thêm, cơ quan có căn cứ thì phục hồi theo quy định. Đây mới chỉ tạm đình chỉ điều tra. Bản thân ông ủng hộ hoàn toàn việc này trên quan điểm đúng người đúng tội. “Giả sử cơ quan điều tra có đủ căn cứ khởi tố bị can thì họ cứ làm theo đúng quy định”, ông Tản nói.

“Thực sự việc bà Lý và con trai bà ấy có bị đánh hay không, đánh như nào thì cả đơn vị không ai biết. Lúc ấy chúng tôi họp trên tầng 2, không nghe thấy gì ầm ĩ cả. Nếu có gì ầm ĩ thì đã hô quân xuống ngay”, ông Tản nói và cho biết: “Bản thân tôi đã làm hết trách nhiệm còn người ta trách thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ tôi biết phải thanh minh với ai?”.