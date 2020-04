Đường Nhuệ bị bắt: Xuất hiện đơn thư tố cáo cán bộ công an “bảo kê”?

Cán bộ Công an nào bị tố chống lưng bao che Đường Nhuệ?



Ngày 10/4, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) là cán bộ công an phường Phúc Khánh, TP Thái Bình đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí kiến nghị làm rõ 2 vụ án liên quan đến bố mẹ anh Hà là ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (chủ Công ty TNHH Lâm Quyết từng bị Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) cho đàn em đến đập phá do nợ tiền đối tượng này).

Đáng chú ý, trong đơn kêu cứu, anh Hà đã chỉ đích danh một số cán bộ, lãnh đạo Công an TP Thái Bình và cho rằng, họ đã có biểu hiện bao che khi tham gia thụ lý các vụ án.

Theo hồ sơ và đơn của anh Hà, Công ty TNHH Lâm Quyết sản xuất kinh doanh đồ gỗ thành lập năm 2006, có 27 công nhân, mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Đầu năm 2017, bố mẹ anh Hà có vay của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường 1,7 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh, thỏa thuận miệng lãi suất 2.000đ/1 triệu/ngày và không tính thời hạn vay.

Đến cuối năm, Đường Nhuệ yêu cầu trả tiền, vì chưa có tiền trả ngay nên ông Lẫm và bà Quyết khất trả dần.

Trụ sở Công ty Lâm Quyết tan hoang kể từ ngày đàn em Đường Nhuệ xuống đập phá.

Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Đường không đồng ý, sau đó đưa đàn em đến chiếm giữ, đuổi công nhân ra ngoài, ép phải nhượng lại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Theo đoạn ghi âm anh Hà cung cấp khi đó, Đường Nhuệ thường xuyên gọi điện đe dọa, bức ép bố anh phải bán Cty cho Đường Nhuệ để trừ nợ, nếu không thì trốn đi chứ về Thái Bình, gặp ở đâu đánh ở đó. Sẵn sàng cho đàn em đánh, giết chết để sau đó nuôi ăn, ở trong tù.

Anh Hà cho biết, khi làm việc với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Thái Bình, bố mẹ anh đã nói rõ việc tố cáo Đường Nhuệ là vấn đề hình sự, yêu cầu chuyển hồ sơ cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố thụ lý.

“Tuy nhiên, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình và ông Nguyễn Hữu Vinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế (hiện là Trưởng Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình), kiên quyết không chuyển hồ sơ cho Đội Cảnh sát hình sự để làm rõ hành vi của Đường “Nhuệ” mà chỉ ép bố mẹ tôi về công ty khi đã bị Đường “Nhuệ” đập phá, hủy hoại và cướp đoạt tài sản”, anh Hà cho biết.

Ông Lẫm và bà Quyết sau đó đã gửi đơn về vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, hồ sơ vụ việc lại được chuyển về Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thái Bình.

Anh Hà cho biết, ngày 29/11/2017, hồ sơ vụ Đường “Nhuệ” chiếm Công ty TNHH Lâm Quyết được chuyển sang cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình nhưng bị thiếu 2 biên bản đã lập.

Theo anh Nguyễn Văn Hà, ngày 29/3/2018 ông Cao Giang Nam lại ký Thông báo số 12 về việc đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là vi phạm Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự, bao che, bỏ lọt tội phạm.

“Đơn của bố mẹ tôi tố cáo Đường Nhuệ gửi CATP Thái Bình nhận được ngày 16/10/2017 và nhiều lần đề nghị ông Cao Giang Nam cử Điều tra viên khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ hủy hoại, cướp tài sản của công ty.

Tuy nhiên, đến ngày 29/01/2018 (sau 3 tháng 13 ngày) ông Cao Giang Nam lại ký Thông báo số 01 gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm và cũng không khám nghiệm hiện trường, không xác minh hậu quả thiệt hại”, anh Hà cho biết.

Ngày 16/4/2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo. Tháng 6/2019, ông Lẫm, bà Quyết bị tuyên phạt 14 và 13 năm tù về hành vi này.

“Ngày 01/12/2017 ông Đỗ Văn Tới mới làm đơn đề nghị xem xét khoản tiền 400 triệu đồng năm 2013 và khoản 500 triệu đồng năm 2016 đã cho bố mẹ tôi vay, đây là quan hệ dân sự, có Hợp đồng vay vốn thỏa thuận trả lãi. Lẽ ra Cơ quan điều tra phải hướng dẫn ông Tới đối chiếu công nợ, thanh quyết toán với bố mẹ tôi, nếu không giải quyết được thì khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Tuy nhiên, ông Cao Giang Nam lại biến quan hệ dân sự thành hình sự, trong khi sự việc của gia đình đang là hình sự lại được xác định không có dấu hiệu tội phạm”, anh Hà bức xúc nói.

Do vậy, anh Nguyễn Văn Hà cho rằng, đối tượng “Đường "Nhuệ" với ông Cao Giang Nam có mối liên hệ với nhau.

“Tôi cho rằng giữa Đường Nhuệ với ông Nam có mối liên hệ với nhau để ngụy tạo cớ bắt giam bố mẹ tôi nhằm trả thù người tố cáo, làm cho bố mẹ tôi không còn điều kiện ở ngoài xã hội tiếp tục tố cáo Đường Nhuệ cướp đoạt tài sản và ông Cao Giang Nam là người chống lưng, bao che”, anh Hà viết trong đơn.

Vì sao ông Cao Giang Nam ký quyết định đình chỉ vụ án đánh người?

Liên quan quá trình mở rộng vụ án trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ), ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án này, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường và đàn em đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

Theo đó, ngày 18/11/2014, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Tại đây, mẹ con bà đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đóng cửa phòng đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm dẫn đến việc con trai bà bị thương tật 15%.

Sau đó, bà Lý đã trình báo tới Công an TP Thái Bình và được Công an TP Thái Bình. Ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.

Trụ sở công an phường Trần Lãm.

Không đồng ý với việc tạm đình chỉ điều tra vụ án trên, suốt thời gian qua, bà Lý đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con bà.

Trả lời báo chí sáng 17/4, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra. Đơn vị đã mời những người có liên quan để thu thập thông tin theo đúng quy định.

Nói về việc vì sao vụ án đã được khởi tố lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, ông Hậu khẳng định, Công an TP Thái Bình luôn làm đúng theo quy định về quy trình tố tụng có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân. Hiện vụ án đang được điều tra nên sẽ cung cấp thông tin khi có kết luận chính thức.

Mới đây trả lời ngắn gọn trên tờ VTC News, Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP Thái Bình nói rằng, trước đây Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó do chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ, khi nào có đủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý.

Liên quan sự việc trên, ông Trần Mạnh Tản, nguyên Trưởng CA phường Trần Lãm (đã nghỉ hưu 5 năm nay) cho biết, thời điểm đó khi ông đang trực tại cơ quan, có một cô gái ở Hà Nội lên phòng trực phản ánh việc cho bà Đinh Thị Lý một số tiền để lo việc nhưng hơn 1 năm chưa được việc và không trả tiền. Khi đó, do có cuộc họp giao ban nên ông Tản đã hẹn người này 8h sáng cùng ngày lên cơ quan viết đơn trình bày lại sự việc.

“Sáng cùng ngày, Phó trưởng công an phường báo với tôi có 2 người tới công an trình bày về vấn đề trên, tôi bảo đưa giấy bút vào phòng tiếp dân để 2 bên tự khai. Trong thời gian giao ban, chúng tôi không nghe thấy tiếng cãi nhau. Tuy nhiên, khi họp xong, tôi xuống phòng tiếp dân thì bà Lý nói vừa bị vợ chồng Đường Dương và một người nữa lăng mạ, nhổ bọt vào mặt bà, đấm vào con mặt bà ấy", ông Tản cho biết.

Ông Tản sau đó hỏi anh Duy có bị làm sao không thì người này cho biết đau bên trong mặt. Nhận thấy tình hình phức tạp, ông Tản đã báo cáo ngay cho anh Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình để báo cáo về sự việc.

Anh Mai Thế Duy bị thương tật 15% sau khi bị đánh tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Sau khoảng 20 phút, Công an TP Thái Bình đã có mặt tại trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc, thu thập thông tin liên quan. Sau đó, Công an TP Thái Bình đã thụ lý vụ việc để giải quyết. Công an phường Trần Lãm không tham gia giải quyết việc gì nữa.

Ông Tản nói thêm, Cơ quan có căn cứ thì phục hồi theo quy định. Đây mới chỉ tạm đình chỉ điều tra. Bản thân ông ủng hộ hoàn toàn việc này trên quan điểm đúng người đúng tội. “Giả sử cơ quan điều tra có đủ căn cứ khởi tố bị can thì họ cứ làm theo đúng quy định”, ông Tản nói.

“Thực sự việc bà Lý và con trai bà ấy có bị đánh hay không, đánh như nào thì cả đơn vị không ai biết. Lúc ấy chúng tôi họp trên tầng 2, không nghe thấy gì ầm ĩ cả. Nếu có gì ầm ĩ thì đã hô quân xuống ngay”, ông Tản nói và cho biết: “Bản thân tôi đã làm hết trách nhiệm còn người ta trách thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ tôi biết phải thanh minh với ai?”.