Điều chờ đợi 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch

Ngày 19/7, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 bảo mẫu Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hữu Cầu, phường 12) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi, ngụ Thái Phiên, phường 12, cùng TP Đà Lạt) để điều tra hành vi bạo hành khiến cháu C.P.L (2 tuổi) bị chấn thương sọ não, sức khỏe nguy kịch.

Theo lời khai của 2 bảo mẫu này, do cháu L. ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vy và Hằng nhiều lần dùng tay đánh cháu bé. Nghiêm trọng nhất là vào ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L. té ngã. Đến ngày 16/7, sau khi cho bé L. ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu 3 lần. Sau đó, 2 bảo mẫu Hằng và Vy liền gọi điện cho người nhà đưa cháu L. đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu.

2 bảo mẫu là Huỳnh Thị Thanh Hằng và Vương Ngọc Thảo Vy.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, xét thấy đối với các hành vi bạo hành man rợ diễn ra liên tục và nhiều lần của hai bị can Vy và Hằng ở Đà Lạt với cháu bé hai tuổi khiến cháu bị chấn thương sọ não, tình trạng sức khỏe lâm vào nguy kịch thì có thể thấy đây dấu hiệu của hành vi “hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Hùng cho biết thêm, căn cứ theo đó, trường hợp hai bị can phạm tội với người dưới 16 tuổi sẽ có thể bị phạt tù lên đến 03 năm về tội hành hạ người khác quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, với tình trạng nguy kịch như hiện nay, nếu điều không may xảy ra với bé L., việc hai bảo mẫu đánh đập một đứa trẻ 2 tuổi hoàn toàn không có khả năng tự vệ, phản kháng, thậm chí còn đạp vào người cháu L. dẫn đến chấn thương sọ não, hai bị can sẽ bị xử lý về tội giết người quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với lỗi cố ý gián tiếp.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Có thể thấy các bị can nhận thức rất rõ được hành vi của mình là nguy hiểm, hậu quả chết người là có thể thấy được tuy không mong muốn nhưng vẫn bỏ mặc hậu quả và thực hiện hành vi của mình. Ngoài ra, nếu chứng mình được hành vi độc ác của Vy và Hằng là vì mục đích chấm dứt sự sống của cháu L. thì hai bị can vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Như vậy, đối với tội giết người, điều luật quy định 2 hình phạt chính, 1 hình phạt bổ sung và 1 hình phạt cho chuẩn bị phạm tội. Khung hình phạt tăng nặng hai bảo mẫu có thể phải chịu có mức phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình được quy định trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau: “Giết người dưới 16 tuổi”- đây là trường hợp giết người mà nạn nhân là người dưới 16 tuổi, thuộc đối tượng cần được xã hội quan tâm và bảo vệ, cháu L. thuộc trường hợp này", luật sư Hùng nói.

Hiện vụ 2 bảo mẫu hành hạ khiến cháu bé 2 tuổi nguy kịch ở Đà Lạt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.