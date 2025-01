Quảng Ninh xử nghiêm xe khách sang nhượng hành khách trái phép

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi Thông báo về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố t iếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Chỉ thị số 23/CT-TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” cần khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo phân công tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 22/10/2024 Triển khai thi hành Luật Đường bộ”, Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 13/11/2024 “Triển khai thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của UBND tỉnh.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ quan, địa phương, đơn vị nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2025 với chủ đề: “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng; ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tụ tập sử dụng phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trậ tự, an toàn giao thông, phương tiện mô tô, xe máy đi vào đường cao tốc CT.06.

Xử lý nghiêm chủ phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định; các tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách trái phép (nhất là trong nhất là trong thời gian giáp Tết và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ).