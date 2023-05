Diễn biến mới vụ đại gia buôn lợn ở Hải Dương vi phạm đất đai

Liên quan đến vụ việc đại gia buôn lợn ở Hải Dương xây dựng khu sinh thái (công viên Ô Mễ) vi phạm luật đất đai, UBND huyện Tứ Kỳ ban hành Quyết định 1157 xử phạt ông Nguyễn Văn Chiến (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ) 55 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực đất đai và buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn.



Mới đây, UBND xã Hưng Đạo đã ra thông báo 31 triển khai, phân công, phối hợp thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của UBND xã trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến.

UBND xã Hưng Đạo đang vận động người vi phạm hành chính đóng cửa hoàn toàn khuôn viên khu vực vi phạm đang được xử lý vi phạm hành chính.

Theo nội dung thông báo, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBND xã Hưng Đạo trong công tác quản lý, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật đối với Quyết định XPVPHC số 1157/QĐ-XPHC của UBND huyện Tứ Kỳ ban hành ngày 20/04/2023.

UBND xã Hưng Đạo thành lập Tổ công tác theo thẩm quyền của UBND xã Hưng Đạo để tiến hành đôn đốc, nhắc nhở người vi phạm thực hiện nghiêm các nội dung được ghi tại Quyết định XPVPHC số 1157. Thành phần, số lượng thành viên gồm: Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng; các ban, ngành: Tư pháp, Địa chính, Công an xã, Ban Quân sự xã, Mặt trận tổ quốc xã, Hội nông dân xã, Hội phụ nữ xã, Hội cựu chiến binh xã, Đoàn thanh niên xã. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ghi tại Quyết định thành lập Tổ công tác.

Đáng chú ý, theo thông báo, tổ công tác vận động, tuyên truyền người vi phạm thực hiện nghiêm các nội dung đã được xác định tại Quyết định XPVPHC số 1157/QĐ-XPHC của UBND huyện Tứ Kỳ và không được thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình, đồng thời đóng cửa hoàn toàn khuôn viên khu vực vi phạm đang được xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, vận động, tuyên truyền, giải tán các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tham quan sinh hoạt tại khuôn viên khu vực đang xử lý vi phạm hành chính một cách an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn dân cư tại địa phương.

Thực hiện việc phối hợp các nội dung khác theo thẩm quyền quy định kể từ khi Quyết định số 1157/QĐ-XPHC có hiệu lực thi hành. Hướng dẫn người vi phạm thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý liên quan, trình đơn thư theo quy định của pháp luật đến các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 5/5, UBND xã Hưng Đạo cũng đã ban hành kế hoạch về việc triển khai, phân công, phối hợp thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của UBND xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến do UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ban hành ngày 20/4/2023.

Việc này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác quản lý đất đai; trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức, các ngành đoàn thể của xã, thôn trong công tác quản lý đất đai. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo ổn định tình hình nội bộ nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra diễn biến phức tạp ở địa phương. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, người được phân công nhiệm vụ thiếu trách nhiệm trong công tác nắm bắt, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Vận động, tuyên truyền, giải tán các tổ chức, cá nhân tập trung đông người tham quan sinh hoạt tại khuôn viên khu vực đang xử lý vi phạm hành chính.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện một cách cụ thể cho từng cán bộ trong tổ công tác. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Liễu - Phó chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng Tổ công tác được phân công chỉ đạo điều hành Tổ công tác xử lý vi phạm của xã, công chức chuyên môn phối hợp với các ngành đoàn thể của xã, thôn kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi phát sinh mới không để tiếp diễn sửa chữa, bổ sung, xây dựng mới các hạng mục kể từ ngày có quyết định xử phạt. Chỉ đạo thiết lập hồ sơ, áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện việc nắm bắt, kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử lý vi phạm...

Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, ông Nguyễn Văn Chiến có một khu vườn sinh thái rộng 12.137 m2. Tại khu vườn trên ông Nguyễn Văn Chiến có xây dựng nhiều công trình, hạng mục khác nhau, sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và lấn đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 07, 08 bản đồ đất nông nghiệp xã Hưng Đạo được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương duyệt ngày 12/4/2005, thuộc xứ đồng Cửa Kho, thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ với tổng diện tích 11.417 m2.

Cụ thể, ông Chiến chuyển đất trồng trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm diện tích 8.445,2 m2; chuyển đất trồng trồng lúa sang đất phi nông nghiệp 2.289,8 m2 và lấn đất giao thông, thủy lợi 682,0 m2.

Thời điểm ông Nguyễn Văn Chiến xây dựng các công trình vi phạm thuộc khu vườn trên từ năm 2016. Tuy nhiên, thời gian gân đây, ông Nguyễn Văn Chiến tiếp tục cải tạo, xây dựng công trình mới trên đất vi phạm cũ là công trình biệt thự nhà vườn, diện tích 115,6 m2, dựng cột bê tông, vách ghép gỗ, sàn bê tông siêu nhẹ ghép gỗ tự nhiên, mái chéo lợp ngói màu.

Ngày 20/4, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Chiến (thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) số tiền 55 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Ngoài ra, theo quyết định, buộc ông Nguyễn Văn Chiến phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

