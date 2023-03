Cận cảnh công viên đại gia buôn lợn: Phúc lợi nhưng vi phạm “khủng“

Công viên Ô Mễ tại xã Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) do ông Nguyễn Văn Chiến bỏ tiền tỷ đầu tư xây dựng đang thu hút sự chú ý từ dư luận. Công viên mang ý nghĩa phúc lợi khi mở cửa miễn phí cho người dân vui chơi, nhưng quần thể hạng mục công trình tại đây vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng. Báo cáo của UBND xã Hưng Đạo cho biết, ông Chiến đang sử dụng hơn 13000m2 gồm đất trồng cây hàng năm, đất giao thông, thủy lợi, đất công ích của UBND xã. Trên diện tích này, ông Chiến đã xây dựng các hạng mục công trình như nhà để xe, mô hình tháp Eiffel, hòn non bộ,... với tổng diện tích xây dựng khoảng 2.000m2. UBND xã Hưng Đạo khẳng định, ông Chiến đang vi phạm pháp luật về đất đai khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thậm chí hiện nay, một căn biệt thự mang dáng dấp châu Âu với nhà tầng, mái thái trên diện tích này đang được hoàn thiện. Căn nhà đã cơ bản hoàn thiện. Nhóm thợ đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Căn nhà được xây dựng trong diện tích công viên. Theo người dân địa phương, công trình trên vi phạm về đất đai nhưng với họ lại có ý nghĩa phúc lợi lớn. Trong suốt thời gian qua, ông Chiến đã bỏ ra nhiều tiền của đầu tư xây dựng công viên này với nhiều hạng mục như bể bơi, mô hình trực thăng, nhà chòi một cột, hòn non bộ, tượng, hệ thống cây xanh, hồ nước, du thuyền mô hình, hệ thống đường, cầu phục vụ đi lại, chuồng nuôi các động vật như khỉ, chim, thiên nga… Sau đó, mở cửa miễn phí cho nhân dân địa phương, đặt tên là “công viên Ô Mễ” và các vùng lân cận tham quan, vui chơi giải trí, không kinh doanh thu lợi gì. Mỗi tháng ông Chiến cũng bỏ ra số tiền lớn để trang trải chi phí nhân công chăm sóc công viên. Ông Nguyễn Văn Chiến từng trao đổi với báo chí, bản thân bôn ba từ nhỏ, thủa ấu thơ lớn lên tại đây. Trước đây, khu vực trước làng là cánh đồng, người dân trồng rau màu để mưu sinh, thời điểm đó người dân phun nhiều thuốc sâu. Khi có điều kiện kinh tế, ông Chiến suy nghĩ muốn làm điều gì đó để người dân có nơi vui chơi, giải trí nên quyết định bỏ tiền xây dựng công viên này. “Khi nào Nhà nước cần sử dụng diện tích đất này để làm việc phúc lợi, anh sẵn sàng hiến tặng toàn bộ diện tích đất trên mà không bao giờ cần đền bù. “Một kiếp người cũng chỉ có vậy. Khi chết không mang gì đi được nên có cơ hội làm đẹp cho đời thì cứ làm”, ông Chiến nói. Lãnh đạo xã Hưng Đạo khi trao đổi với báo chí cũng cho rằng: “Đây là công trình “phúc lợi” có ý nghĩa xã hội rất lớn vì luôn mở rộng cửa cho nhân dân tham quan. Nếu đặt vấn đề tháo dỡ cần phải tính toán xem được gì và mất gì”. Trong thông cáo báo chí phát đi mới đây về vi phạm đất đai của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo báo cáo rõ vụ việc, để nắm bắt và chỉ đạo xử lý. UBND huyện Tứ Kỳ yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ phục vụ việc quản lý, xử lý vi phạm, đặc biệt kiên quyết ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới. Huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND xã Hưng Đạo tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về vi phạm nêu trên. UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, đã đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định, trong đó, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong xã cũng như Quy hoạch vùng huyện Tứ Kỳ đến 2030. Nhiều ý kiến cho rằng, vi phạm đất đai phải xử lý nghiêm dù công trình có ý nghĩa thế nào để đảm bảo thượng tôn pháp luật, tránh việc người dân lợi dụng ý nghĩa phúc lợi để thực hiện các hành vi vi phạm đất đai tràn lan. Trường hợp công viên vì mục đích công cộng thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đồng thời phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai. Hiện các cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương vẫn đang xem xét xử lý công trình trên. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai. Nguồn: ANTV

