Đề nghị truy tố 5 cán bộ vụ gian lận thi cử Hà Giang

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị truy tố 5 bị can.

Các bị can gồm: Vũ Trọng Lương (41 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) –Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Nguyễn Thanh Hoài (50 tuổi, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang) – Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Bị can Triệu Thị Chính (51 tuổi) và bị can Phạm Văn Khuông - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang và Lê Thị Dung(50 tuổi) - Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang).



Cả 5 bị can được cho đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thực hiện hành vi sửa đáp án để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Công an công bố quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Khuông.

Đáng chú ý, bị can Vũ Trọng Lương và Nguyễn Thanh Hoài phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Bị can Triệu Thị Chính phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, quy định tại Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” được quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị can Vũ Trọng Lương đã thực hiện hành vi nâng điểm cho các thí sinh. Đáng chú ý, Lương đã thao tác trên máy tính, can thiệp sửa kết quả 309 bài thi các môn của 107 thí sinh để nâng điểm.

Bị can Nguyễn Thanh Hoài mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm, nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh, thể hiện vai trò chỉ đạo (chủ mưu).

Bản thân bị can Nguyễn Thanh Hoài đã đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho Lương để bị can Lương thực hiện thao tác trên máy tính, sửa kết quả bài làm của các thi sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm của thí sinh.

Bị can Triệu Thị Chính, khi bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang – Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban chấm thi đã đưa cho bị can Nguyễn Thanh Hoài danh sách 13 thí sinh và bảo Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho thí sinh.

Bị can Phạm Văn Khuông là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang không tham gia vào Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang nhưng đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con trai mình.

Bị can Lê Thị Dung - Phó đội trưởng Đội giáo dục đào tạo, y tế, lao động xã hội thuộc Phòng An ninh Chính trị Nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang dù không được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan trong kỳ thi, nhưng qua quan hệ công tác, bị can Dung đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh tham dự kỳ thi này là con cháu bạn bè quen biết.

Trước đó, liên quan vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang năm 2018, thống kê cho thấy, có 102 bài thi toán đã chênh từ 0,1 đến 8 điểm, 85 bài thi vật lý chênh từ 1 đến 7,75 điểm, 56 bài thi hóa học chênh lệch từ 1 đến 8,75 điểm. Môn sinh có 8 bài thi chênh từ 1 đến 4,25 điểm, môn lịch sử và tiếng Anh lần lượt có 9 và 52 bài thi đã chênh lệch từ 1 đến 7,8 điểm.

Kết quả cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt, có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm; thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định.

Vào tháng 7/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hoài (50 tuổi, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang) là trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang và Vũ Trọng Lương (41 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) là phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Thanh Hoài đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho Vũ Trọng Lương trái với quy chế thi THPT quốc gia.

Vũ Trọng Lương là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, Vũ Trọng Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy. Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện trong điện thoại của Lương có nhiều tin nhắn được chuyển đến, lưu số báo danh thí sinh và mức điểm.

Với thời gian hơn 2 giờ (từ 12h đến 14h38 ngày 27/6/2018), Vũ Trọng Lương đã chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, Vũ Trọng Lương đã mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây để sửa kết quả cho một bài thi.

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố 3 bị can gồm Triệu Thị Chính - PGĐ Sở GD&ĐT Hà Giang; Phạm Văn Khuông - PGĐ Sở GD&ĐT Hà Giang và Lê Thị Dung - cán bộ Công an tỉnh Hà Giang. Theo đó, công an khởi tố bị can bà Triệu Thị Chính để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự.

Ông Phạm Văn Khuông và bà Lê Thị Dung bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, được quy định tại điều 366 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, bị can Triệu Thị Chính cũng là Phó chủ tịch hội đồng, Trưởng ban chấm thi của hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang, trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.