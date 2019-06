Nhân vật chính trong clip “Chị hiểu hông?” bị phạt hành chính

Chiều 3-6, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP HCM cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với Tr.M.H. (15 tuổi, giới tính nam, tạm trú quận 4, TP HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Anh H. chính là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau khi clip "Chị hiểu hông?" được đăng trên mạng xã hội.

Nhân vật chính trong clip "Chị hiểu hông?"

Theo đó, tối 30-5, chị Đ. (ngụ quận 9, TP HCM) đến trung tâm thương mại Estella (phường An Phú, quận 2, TP HCM) uống cà phê với bạn. Trong lúc bế con, chị Đ. để chiếc túi Gucci trên ghế. H. đi ngang qua, "cầm nhầm" chiếc túi này và bị phát hiện nhưng liên tục chối, đồng thời nói chỉ nhặt giúp. Công an quận 2 xác định chiếc túi có giá 3,6 triệu đồng.