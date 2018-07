Điểm thi Hà Giang: 2 tiếng sửa 330 bài, một người liệu có thể?

Tại Họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý kết quả điểm thi bất thường ở Hà Giang vào chiều nay (17/7), theo cơ quan chức năng, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của các thí sinh.

Theo đại diện PA83 (Công an tỉnh Hà Giang), chỉ trong vòng 2 tiếng, ông Lương đã sửa điểm 330 bài thi trắc nghiệm, trung bình mỗi bài mất 6 giây.

Qua hệ thống camera của Sở GD&ĐT Hà Giang thì không thấy có thêm cá nhân nào hỗ trợ ông Lương trong việc thực hiện hành vi sửa kết quả thi suốt 2 tiếng đồng hồ.

Dẫu vậy, PA83 cho rằng, với 330 bài thi thì chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một mình ông Lương là không thể. Do đó, cơ quan điều tra đang xem xét việc mở rộng điều tra để xem có ai giúp sức cho ông Lương hay không?

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT tại buổi họp báo chiều nay.

Việc ông Vũ Trọng Lương có thể "dễ dàng" can thiệp sửa điểm thi ở Hà Giang như vậy là nhờ vào việc với vai trò là Phó phòng khảo thí ông này được giao phụ trách máy tính quét chấm điểm thi được kết nối mạng.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi, ông Lương đã lên mạng tải toàn bộ kết quả vào phần mềm excel. Tiếp đó, lấy file xử lý đáp án dán vào file text, chỉ mất 6 giây để hoàn thành 1 trường hợp cho việc thực hiện sửa điểm.

Đáng lưu ý, theo cơ quan điều tra, kiểm tra điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại liên quan tới việc nhờ vả, làm sai kết quả thi.

Theo cơ quan chức năng, trong 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Qua chấm thẩm định cũng cho thấy một số bài thi có điểm tăng hơn so với điểm đã công bố từ 0,2 đến 1,0 điểm. Cá biệt có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với điểm đã công bố.