Đề nghị tặng bằng khen thiếu tá ở Hải Dương cứu 2 bé đuối nước

Sáng 28/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức biểu dương thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó Trưởng Phòng Tham mưu về hành động đẹp cứu 2 cháu bé bị đuối nước tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thuộc khu dân cư Lê Thanh Nghị (phường Hải Tân, TP Hải Dương) vào chiều 24/4.



Công an tỉnh Hải Dương đã đề xuất Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng bằng khen cho thiếu tá Hoàng Hữu Bình.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình

Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, những ngày qua, hình ảnh đẹp của thiếu tá Hoàng Hữu Bình nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên rộng rãi của người dân và cộng đồng mạng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

“Đây là tấm gương điển hình để Công an tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, nhân rộng trong toàn lực lượng. Nhân dịp này, Công an tỉnh phát động phong trào thi đua học tập gương "người tốt, việc tốt" trong toàn lực lượng, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, phụ nữ”, thượng tá Hùng nói.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình cho biết, hành động cứu 2 cháu nhỏ cũng giống bao người dân khác nếu phải chứng kiến sự việc, xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm của mình. Thiếu tá Bình và gia đình đã được sự quan tâm, động viên của nhiều người và coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/4/2022, tại khu vực đang thi công hệ thống thoát nước thuộc khu dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân (TP Hải Dương) có 2 cháu nhỏ không may bị ngã xuống hố nước sâu.

Thời điểm đó, thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương đang cho con đạp xe cách khu vực đó khoảng 30m nghe thấy tiếng các cháu nhỏ hô: “Chết đuối, chết đuối” vội chạy ngay tới. Đến nơi, anh thấy 2 cháu nhỏ đang bất động chìm cách mặt nước khoảng 15 cm, chỉ còn nhìn rõ 2 mái tóc đen.

Không đắn đo, Thiếu tá Hoàng Hữu Bình vội lao xuống hố nước sâu cứu cả 2 cháu lên bờ . Hố nước này vừa sâu vừa lẫn nhiều bùn đất, khi được đưa lên bờ 2 cháu vẫn bất tỉnh. Thiếu tá Hoàng Hữu Bình đã khẩn trương sơ cứu, giúp 2 cháu ho, ợ nước ra ngoài rồi tỉnh lại. Anh hỏi địa chỉ rồi đưa các cháu về nhà an toàn.

Khu vực 2 cháu nhỏ gặp nạn.

Thiếu tá Hoàng Hữu Bình cho biết: “Lúc 2 cháu gặp nạn, tôi vừa đi công tác về. Hôm đó là Chủ nhật nhưng chúng tôi vẫn tham gia đoàn công tác đột xuất của Công an tỉnh đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại Công an các huyện, thị xã, thành phố. Chiều hôm đó nếu đúng lịch sau khi kiểm tra, tôi phải tham gia cuộc họp ở đơn vị nhưng lại hoãn. Khu vực này tôi chưa bao giờ đi dạo qua nhưng hôm đó lại đến. Rất may, các cháu không bị nguy hại đến tính mạng”.

Hai cháu được cứu là Bùi Nguyên K (6 tuổi) và Nguyễn Vũ T.A (13 tuổi, đều ở khu dân cư Lê Thanh Nghị). Chiều hôm đó, các cháu ra khu vực này chơi, không may cháu K rơi xuống hố nước, thấy vậy cháu T. A xuống cứu và cả hai đều gặp nạn. Hố nước này sâu tầm 1,5 - 2 m.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty thi công đã cho lắp nắp hố ga, chăng dây cảnh báo, bảng biển hướng dẫn tại các khu vực nguy hiểm thuộc khu vực đang thi công - việc mà công ty này lẽ ra cần phải làm ngay từ ngày đầu triển khai thi công hệ thống cống thoát nước.

Cảm phục hành động của Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, ngày 25/4/2022, gia đình hai cháu K và T.A đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị nơi đồng chí công tác. Thư có đoạn viết: "Gia đình chúng tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới anh Hoàng Hữu Bình đã cứu giúp hai cháu khi bị ngã nước (đuối nước)... Một lần nữa, gia đình chúng tôi rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của anh, đã giúp các cháu thoát khỏi hố tử thần về đoàn tụ với gia đình bình an và mạnh khỏe, cảm ơn anh nhiều!".

Hành động của Thiếu tá Hoàng Hữu Bình - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lòng nhân dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nghỉ lễ đi tắm suối, 1 thiếu niên đuối nước tử vong: