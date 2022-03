Dấu ấn Phó Chủ tịch TP HCM Lê Hòa Bình trước khi gặp nạn

Ông Lê Hòa Bình qua đời do xe ô tô gặp nạn đường đi công tác. Khoảng 7h20 ngày 29/3, xe ô tô 7 chỗ biển xanh chở ông Lê Hòa Bình lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương hướng đi Tiền Giang. Khi đến địa phận xã Thanh Đức (huyện Bến Lức, Long An), xe bị nổ lốp sau bên phải, khiến xe tông vào dải phân cách lật ngang trên làn dừng xe khẩn cấp. Ông Lê Hòa Bình bị thương nặng được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu kịp thời nhưng đã qua đời.