Đăng kiểm xe cơ giới vẫn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý?

Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đang được hoàn thiện trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Dự thảo luật có nhiều điểm mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, trùng lặp và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Luật.

Theo đó, Dự thảo Luật đã bổ sung thuật ngữ cơ sở đăng kiểm (thay cho đơn vị đăng kiểm) là tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm định, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới theo quy định.

Đồng thời bổ sung 2 điều liên quan đến bảo đảm chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Đăng kiểm vẫn do Bộ GTVT quy định, quản lý.

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phải được chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT (trừ xe và phụ tùng sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu; nhập khẩu không để tham gia giao thông đường bộ gồm: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất, trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại).

Việc chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT do cơ sở đăng kiểm tổ chức thực hiện bao gồm: kiểm tra, thử nghiệm an toàn và khí thải của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới, mức sử dụng năng lượng của xe cơ giới; công nhận và chỉ định cơ sở thử nghiệm, chứng nhận; kiểm tra, đánh giá, giám sát việc bảo đảm chất lượng ATKT & BVMT, triệu hồi sản phẩm của cơ sở nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp.

Dự thảo cũng quy định Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp.

Bộ trưởng Bộ GTVT có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng của xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; quy định về trình tự, thủ tục chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng của xe cơ giới trong nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp.

Quy định liên quan đến sản xuất lắp ráp, nhập khẩu xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Dự thảo Luật TTATGT cũng quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông công cộng phải được kiểm định theo quy định, trừ trường hợp đã có giấy tờ về chứng nhận ATKT & BVMT của cơ sở đăng kiểm phương tiện hoặc có phiếu (hoặc giấy chứng nhận) kiểm tra xuất xưởng của nhà sản xuất và tham gia giao thông từ cửa khẩu, từ nơi sản xuất, lắp ráp tới kho, cảng, cửa hàng hoặc ngược lại.

Xe mô tô, xe gắn máy phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về môi trường, việc kiểm định khí thải được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy; quy định về trình tự, thủ tục để cấp, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên ; quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, chứng nhận ATKT & BVMT đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo, kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; kiểm định khí thải xe cơ giới; quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các quy định liên quan đến xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

