Cựu chủ tịch AIC và những bị can nào đang bị truy nã?

Liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản- Nhi Quảng Ninh và Công ty AIC, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 13 bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có nhiều cựu cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, trong số đó có 4 bị can hiện vẫn đang bỏ trốn. Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 02 và số 05 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an bị truy tố về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 08 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị truy tố về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: Cơ quan công an khám xét trụ sở AIC) Bị can Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 10 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bị truy tố về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha đang bị truy nã theo quyết định truy nã số 09 của Cơ quan CSĐTBộ Công an, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. Trước khi VKSND tối cao ban hành cáo trạng, bị can Đỗ Văn Sơn. cựu kế toán trưởng Công ty AIC bỏ trốn và đến ngày 22/6/2023 ra đầu thú. Quá trình điều tra, Sơn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án; tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả; nên được xem xét khi quyết định hình phạt. Bị can Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày 28/7/2023 ra đầu thú nhưng quá trình điều tra, bị can không thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công tố cho rằng, quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã, nhưng không có kết quả; phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời, áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. VKSND tối cao (Vụ 3) kêu gọi 4 bị can đang bỏ trốn trên đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Bộ Công an cũng tiếp tục kêu gọi 4 bị can nêu trên và các bị can, bị án khác trong vụ án AIC đang lẩn trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định. Theo cáo trạng, quá trình tham gia dự thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, với vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Theo đó, Nhàn đã chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan thực hiện hành vi thông thầu với chủ đầu tư; chỉ đạo Đỗ Văn Sơn thực hiện hành vi gian lận; giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên lập hồ sơ “quân đỏ”, “quân xanh”; giao cho Nguyễn Thị Thu Phương chỉ đạo, điều hành các Công ty do Nhàn thành lập, chỉ đạo, thực hiện thỏa thuận liên danh dự thầu, lập hồ sơ dự thầu làm “quân xanh”, để Công ty AIC tham gia dự thầu và trúng 6/6 gói thầu tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 50,6 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt trùm giang hồ bảo kê hoạt động đấu thầu. Nguồn: THĐT

