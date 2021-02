 Đại học Đông Đô cấp bằng giả cho 203 người.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ Đại học Đông Đô cấp hàng trăm bằng cử nhân giả. Hồ sơ đã được chuyển cho VKSND tối cao, trong đó đề nghị truy tố 10 bị can về tội Giả mạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra bổ sung, bộ Công an làm rõ ngoài 193 người được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả đã nêu trong kết luận trước đó, còn có 10 cá nhân khác được trường này cấp bằng giả. Từ danh sách của bộ Công an, 5 trường hợp đã sử dụng bằng giả để học nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hà Nội, 2 người dùng giấy tờ giả để học nghiên cứu sinh ở đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ngoài ra, có 3 trường hợp khác dùng thủ đoạn tương tự để học nghiên cứu sinh tại học viện Cán bộ TP.HCM và học viện Khoa học xã hội. Bên cạnh đó, một trường hợp bị phát hiện sử dụng văn bằng giả do Đại học Đông Đô cấp để thi thăng hạng viên chức tại UBND tỉnh Thái Bình. Bộ Công an đã lập danh sách, cung cấp cho VKSND Tối cao (kèm theo hồ sơ vụ án) 203 trường hợp được đại học Đông Đô cấp bằng giả.