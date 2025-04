Trải nghiệm công nghệ đặc biệt tại Triển lãm tương tác của Báo Nhân Dân

Triển lãm tương tác kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) do Báo Nhân Dân tổ chức khai mạc sáng 23/4 đã thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Triển lãm tích hợp 3 công nghệ chính bao gồm: Trình chiếu ánh sáng (3D mapping), thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Công nghệ 3D mapping nhằm tái hiện một phần Chiến dịch Hồ Chí Minh với dấu mốc đánh chiếm Dinh Độc Lập. Dự kiến, sau khi triển lãm kết thúc mô hình di động này sẽ được đưa tới các trường học để học sinh được trải nghiệm các bài học lịch sử. Bên cạnh đó, cũng trên tờ báo in Nhân Dân, bạn đọc có thể quét 4 mã QR để xem video động trên mặt phẳng tĩnh với công nghệ AR. 4 mã QR này tương ứng với 4 khoảnh khắc quan trọng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, bao gồm hình ảnh xe tăng của quân đội ta húc đổ cổng Dinh Độc lập. Trải nghiệm công nghệ tại triển lãm do báo Nhân Dân tổ chức, có không ít tiếng trầm trồ, thàn phục từ các bạn trẻ tại khu trưng bày phụ trương đặc biệt này. “Trải nghiệm AR của em rất mượt mà, không lệch hình, không có độ trễ. Sự thú vị của công nghệ này đã khiến những sự kiện lịch sử bớt khô khan với giới trẻ hơn rất nhiều. Với em, triển lãm lần này của Báo Nhân Dân rất chỉn chu và sáng tạo” - một sinh viên của Học viện Ngoại giao cho biết. Chưa hết, tại khu vực “Những trận đánh quyết định”, người xem có thể quét mã QR để truy cập phiên bản trực tuyến và sa bàn tương tác tương ứng từng trận chiến. Ứng dụng “StoryMap” với các điểm chạm VR cho phép người xem thăm quan trực tuyến các địa danh từng ghi dấu những chiến công anh hùng. Nhờ có công nghệ điểm chạm VR, một người chưa từng đến Dinh Độc Lập hoặc ngồi bên kia bán cầu cũng có thể tận mắt trải nghiệm không gian, cấu trúc của tòa nhà một cách trực quan.

