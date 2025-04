Thiếu tá Công an giúp sản phụ “vượt cạn” thành công bên đường

Ngày 24/4, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 23h30 ngày 23/4, khi kết thúc ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, thiếu tá Đặng Ngọc Cường - cán bộ Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Giang) trên đường trở về nhà thì thấy một người phụ nữ nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Học thuộc tổ 7, phường Trần Phú, TP Hà Giang.

Thiếu tá Cường đã đến bệnh viện thăm và tặng quà 2 mẹ con chị Say.

Đến hỏi thăm mới biết, người phụ nữ tên chị Ma Thị Say, trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đang trên đường tới bệnh viện để sinh con. Chị Say lúc này có dấu hiệu chuyển dạ, bên cạnh là người chồng hoảng hốt tìm người hỗ trợ. Nhận thấy tình huống cấp bách, Thiếu tá Cường lập tức gọi xe cấp cứu và động viên, hỗ trợ sản phụ trong lúc chờ xe tới.

Tuy nhiên, do tình trạng chuyển dạ của chị Say quá nhanh nên thiếu tá Cường đã cùng một nữ điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang tình cờ đi ngang qua cùng hỗ trợ sản phụ sinh con thành công. Sau đó, chị Say và em bé mới sinh được chuyển đến bệnh viện chăm sóc.

Sáng 24/4, thiếu tá Cường đã đến bệnh viện thăm và tặng quà 2 mẹ con chị Say. Chị Say không giấu nổi sự xúc động, chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của anh công an, chị điều dưỡng và mọi người, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ con tôi mang ơn mọi người rất nhiều”.