Bắt giữ đối tượng dùng súng hơi bắn thú rừng ở Thanh Hóa

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, khoảng 10h ngày 14/4, tại địa bàn bản Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn, Tổ công tác của Công an xã Trung Hạ đã phát hiện và lập biên bản đưa một người đàn ông có hành vi dùng súng hơi để săn bắn thú rừng về trụ sở Công an xã để làm việc…

Lữ Văn Hoài cùng khẩu súng hơi đặt mua trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, bước đầu người đàn ông này khai nhận tên là Lữ Văn Hoài, sinh năm 1987 trú tại Bản Xầy, xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Hoài sử dụng súng hơi (dài 91 cm, do Hoài đặt mua trên mạng xã hội) để bắn chim, trên đường về nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.