Cựu đại úy công an từng “đại náo” sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

VKSND quận Đống Đa, Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hiền (39 tuổi, cựu đại úy Công an quận Đống Đa từng gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/8/2019) cùng 17 bị can khác về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2019, Hiền cùng Vũ Anh Hoàng (31 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thăng (30 tuổi, ở Hà Nội) góp hơn 2 tỷ đồng để mở quán Magic Lounge tại quận Đống Đa nhằm kinh doanh đồ uống, bóng cười. Trong các bị can, Hiền góp 20% vốn và được giao quản lý mảng hậu cần thu chi, giám sát hoạt động và đối ngoại.

Cựu đại uý Lê Thị Hiền.

Tháng 3/2020, nhóm của Hiền thuê Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, ở Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán Magic. Hiền, Hoàng và Thăng đặt mục tiêu cho Trang để quán phải đạt được doanh thu hàng tỷ đồng. Mọi hoạt động hàng ngày của quán được báo cáo trực tiếp cho nhóm cổ đông qua mạng xã hội thông qua Đinh Quốc Dũng (28 tuổi, quê Ninh Bình). Dũng cũng là người chuyển doanh thu hàng ngày của quán vào tài khoản của Hiền.

VKS xác định theo kế hoạch do Trang đề ra, khi có khách đến quán sử dụng dịch vụ, nếu thấy khách có tiền thì nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, hoa quả, rượu bia và bóng cười. Mục đích ép khách phải thanh toán tiền. Để làm được điều này, Trang và các bị can lập đội bảo an gồm nhiều nhân viên nam, hoạt động như một đội bảo kê để đánh khách nếu họ không trả tiền. Hình thức này được gọi là "dí bill". Từ tháng 1/2021, quán Magic Lounge áp dụng "dí bill". Hiền cùng các cổ đông đều biết việc này nhưng vẫn đồng ý để thu lời bất chính.

Với mô hình hoạt động như trên, cơ quan tố tụng làm rõ các bị can đã gây ra 4 vụ cướp tài sản. Điển hình là khuya 31/3/2021, anh Đức (ở Hà Nội) đến quán Magic để gặp một cô gái quen qua mạng xã hội tên Trang (nhân viên do quản lý của quán điều hành). Sau khi vào bàn A9 ngồi cùng Trang, anh Đức ra về thì bị Nguyễn Thị Minh Trang và 2 bảo vệ chặn lại, ép thanh toán hơn 35 triệu đồng phí đồ ăn, thức uống. Khi khách hàng từ chối, nhóm nhân viên bảo an của quán đánh đập, nhốt anh Đức trong phòng tầng 3 rồi tiếp tục hành hung.

Bị đánh nhiều lần nên sáng 1/4/2021, anh Đức đã chuyển khoản số tiền trên cho Đinh Quốc Dũng. Sau đó, Dũng chuyển tiếp tiền cho cựu đại úy Lê Thị Hiền. Ngoài những hành vi trên, VKS còn làm rõ hàng tháng, Lê Thị Hiền đã chi 31 triệu đồng từ doanh thu của quán để đối ngoại nhằm không bị xử lý đối với các vi phạm của cơ sở này.

Quá trình điều tra, cựu đại úy Lê Thị Hiền được cho là khai báo quanh co, không thừa nhận các cáo buộc. Các bị can Hoàng, Thăng cũng phủ nhận hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng có đủ chứng cứ, tài liệu để xác định Hiền và 17 bị can phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, từ 31/3 - 14/4/2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.

Ngày 18/11/2019, Công an TP Hà Nội đã có Quyết định xuất ngũ với Trung úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa), người đã gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM vào ngày 11/8/2019. Trước đó, Công an Hà Nội đã giáng hai cấp hàm từ Đại úy xuống Trung úy với Lê Thị Hiền. Ngay sau đó, Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ Đảng với Trung úy Lê Thị Hiền. Sau khi bị giáng cấp hàm, khai trừ Đảng, Trung úy Lê Thị Hiền đã làm đơn xin ra khỏi ngành và được Ban Giám đốc Công an Hà Nội đồng ý. Về vụ gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất liên quan đến Hiền, ngày 11/8, hành khách này làm thủ tục đi chuyến bay VN 248, từ TP HCM ra Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, Hiền yêu cầu nhân viên sân bay cho gửi thêm 1 vali và bị từ chối, đề nghị xách tay. Không được đáp ứng yêu cầu, Hiền to tiếng, có hành vi chửi bới và khi được nhân viên an ninh của sân bay mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc, Hiền có lời nói khiếm nhã đối với nhân viên an ninh hàng không. Trước sự việc trên, Phòng giám sát an ninh sân bay đã quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất, Công an TP HCM xử lý…

