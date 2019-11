Đang làm thủ tục giáng cấp nữ đại úy công an đại náo sân bay Tân Sơn Nhất

Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, hiện Công an TP Hà Nội đang làm các thủ tục giáng cấp đại úy Lê Thị Hiền (cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội) theo đúng quy trình.

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ mới đây, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an nhận được đề nghị cung cấp kết quả xử lý nữ Đại úy có hành vi lăng mạ, xúc phạm cán bộ sân bay Tân Sơn Nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm, theo báo cáo mới nhất của Công an TP Hà Nội dự kiến sẽ giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với Lê Thị Hiền . Công an TP Hà Nội cũng điều chuyển công tác nữ cán bộ công an này đến bộ phận không trực tiếp tiếp xúc với người dân. - Tiền Phong đưa tin.