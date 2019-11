Nữ đại uý Lê Thị Hiền được ai “chống lưng”... vẫn đi làm bình thường, chưa kỷ luật?

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 11/8, tại sảnh A - ga đi quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Lê Thị Hiền (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đi cùng chồng và con đến làm thủ tục chuyến bay VN248, hành trình TP HCM - Hà Nội.

Khi làm thủ tục, bà Hiền gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nhưng sau đó tiếp tục yêu cầu được ký gửi miễn cước thêm 1 kiện hành lý khác. Do quá cước nên nhân viên làm thủ tục không đồng ý yêu cầu này. Nữ hành khách sau đó thể hiện thái độ bức xúc, la lối, dùng ngôn ngữ thô tục khi bị từ chối miễn cước hành lý. Sau đó, bà Hiền được di chuyển đến khu vực an ninh soi chiếu.

Lúc này, do vô ý làm mất thẻ lên máy bay và phải quay lại quầy thủ tục, bà Hiền tiếp tục lớn tiếng quát tháo, mạt sát nhân viên tại đây. Lo ngại đến vấn đề an ninh, an toàn của chuyến bay, đại diện hãng hàng không tại sân bay quyết định “cắt chuyến”, từ chối vận chuyển bà Hiền trên chuyến bay VN248 đi Hà Nội.

Trước cách hành xử thiếu văn hóa, gây mất trật tự của bà Hiền, đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng đối với nữ hành khách. Tuy nhiên, mức phạt này bị cho là quá nhẹ. Cục Hàng không Việt Nam sau đó ra lệnh cấm bay trong thời hạn 12 tháng đối với bà Hiền.