Sẽ giáng chức, điều chuyển công tác với nữ đại úy Lê Thị Hiền

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an Hà Nội căn cứ vào quy định dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền. Hiện bà Hiền đã được điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/11, báo chí đề cập vụ việc, nữ đại úy Lê Thị Hiền có hành vi lăng mạ nhân viên hàng không, Công an TP Hà Nội trả lời báo chí là đã có báo cáo Bộ Công an về việc này. Đồng thời, đặt câu hỏi với lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý của CA TP. Hà Nội đối với Đại úy Lê Thị Hiền?



Trả lời câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Công an TP Hà Nội căn cứ vào quy định của Bộ Công an dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền.

Đồng thời thông tin thêm, hiện bà Hiền đã được công an quận Đống Đa điều động đến bộ phận không trực tiếp tiếp dân.

“Căn cứ vào các quy định hiện hành, Bộ Công an đang giao cho các cơ quan của Bộ xác định những hành vi và các quy định xử lý, sau đó sẽ có quyết định xử lý”, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Trước đó, vào chiều 11/8, trong quá trình hành khách làm thủ tục check in tại quầy thủ tục A - Vietnam Airlines tại sân bay Tân Sơn Nhất, nữ đại úy Lê Thị Hiền đã tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng, có lời lẽ xúc phạm nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết vụ việc khiến dư luận bức xúc.

Sau đó, bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục Hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng với hành khách này.

Căn cứ quy định tại Thông tư 27 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, Công an Đống Đa xác định đại úy Lê Thị Hiền đã vi phạm về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.

Ngày 23/8, Công an quận Đống Đa đề xuất hình thức kỷ luật là giáng cấp bậc nữ công an để gửi cấp trên phê chuẩn. Trước đó, bà Hiền bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để xem xét, giải quyết vụ việc. Hết thời hạn này, nữ cán bộ công an vẫn công tác, đi làm bình thường.