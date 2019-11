Khai trừ Đảng đại úy Lê Thị Hiền: Không bị tước danh hiệu CAND nhưng...

(Kiến Thức) - Về nguyên tắc một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một lần. Do vậy, nếu đại úy Hiền bị kỷ luật hạ cấp bậc thì không thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu CAND. Tuy nhiên, khi bị khai trừ khỏi Đảng, nữ đại úy nên tự viết đơn xin ra khỏi ngành.

Vụ việc nữ đại úy Lê Thị Hiền – người có hành vi gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa bị khai trừ khỏi Đảng, sẽ bị hạ 2 cấp từ đại uý xuống trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



Theo đó, sáng 15/11, trao đổi với báo chí, trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật đại uý Lê Thị Hiền (người gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất), Công an TP Hà Nội đang làm quy trình kỷ luật đối với đại uý Lê Thị Hiền. Hình thức kỷ luật sẽ hạ 2 cấp từ đại uý xuống trung uý và cho viết đơn xin ra khỏi ngành.

Ngoài ra, mới đây, tổ chức Đảng của Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tiến hành kỷ luật Đảng đối với đại úy Lê Thị Hiền bằng hình thức khai trừ Đảng (mức cao nhất trong kỷ luật Đảng).

Nữ đại úy Lê Thị Hiền. Ảnh: Zing.

Dư luận quan tâm, với hành vi của nữ đại úy, việc khai trừ khỏi Đảng, xem xét hạ hai cấp bậc hàm và cho viết đơn xin ra khỏi ngành có hợp lý?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của nữ đại uý Lê Thị Hiền là vi phạm hành chính khi gây rối trật tự công cộng tại sân bay. Đồng thời, hành vi này cũng vi phạm kỷ luật ngành công an (có thái độ, lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực...) và vi phạm kỷ luật đảng (Vi phạm quy tắc ứng xử của người đảng viên đối với quần chúng nhân dân, vi phạm về lối sống hành vi ứng xử..) .

“Nếu là một công dân bình thường vi phạm như nữ đại úy Lê Thị Hiền thì chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, bà Lê Thị Hiền là cán bộ công an nhân dân, phải tuân thủ các quy định về đạo đức, tác phong, ứng xử trong ngành công an nhân dân. Ngoài ra, Lê Thị Hiền còn là đảng viên nên phải tuân thủ các quy định của điều lệ đảng. Bởi vậy, với hành vi vi phạm này thì Hiền sẽ bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật đảng và kỷ luật trong ngành công an nhân dân” - luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Luật sư Cường phân tích, sau khi sự việc xảy ra thì đại úy Lê Thị Hiền đã bị xử phạt vi phạm hành chính, bị xem xét kỷ luật theo quy định của lực lượng công an nhân dân là hạ cấp bậc, từ đại úy xuống trung úy. Hình thức kỷ luật đảng cao nhất có thể áp dụng là khai trừ khỏi Đảng.

“Về nguyên tắc thì một hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật chỉ bị xử lý một lần. Bởi vậy, khi đã áp dụng hình thức kỷ luật ngành là hạ cấp bậc thì không thể áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân. Nếu Cơ quan đó hủy quyết định xử lý kỷ luật với hình thức giáng cấp bậc để chuyển sang hình thức kỷ luật là tước danh hiệu công an nhân dân thì cựu đại uý Hiền mới phải ra khỏi ngành” - luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, trong trường cơ quan đó không áp dụng hình thức kỷ luật là tước danh hiệu công an nhân dân nhưng trường hợp, đại úy Hiền tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi ngành thì với tính chất của vụ việc như vậy, có lẽ đơn này sẽ được chấp nhận.

“Tuy nhiên, việc viết đơn xin ra khỏi ngành là quyền của Lê Thị Hiền chứ không phải là nghĩa vụ, cũng không phải là hình thức kỷ luật. Việc Hiền viết đơn xin ra khỏi ngành cũng phải trên cơ sở tự nguyện chứ không thể ép buộc được” - luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Đồng thời, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, sự việc xảy ra công khai khiến nhiều người khá bất ngờ, thậm chí sốc, bức xúc, chỉ trích.

“Trước sự lên án của cộng đồng mạng và dư luận xã hội, việc đại úy Lê Thị Hiền cũng nên chuẩn giải pháp tốt nhất cho mình, tránh bị ảnh hưởng, liên lụy đến những người khác. Quyết định cuối cùng về việc có viết đơn hay không là do Lê Thị Hiền. Còn việc áp dụng hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính là thẩm quyền của cơ quan chức năng. Việc áp dụng các chế tài hình thức kỷ luật phải tuân thủ các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền, trình tự thủ tục. Nếu không đồng ý với các quyết định xử lý vi phạm hành chính, hình thức kỷ luật thì Lê Thị Hiền cũng có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật” - luật sư Đặng Văn Cường nêu ý kiến.

Luật sư Cường cho rằng, một điều cũng cần lưu ý là tất cả các cán bộ công an nhân dân đều là đảng viên. Khi đã kỷ luật đảng bằng hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng thì Lê Thị Hiền không còn cơ hội để phấn đấu, thăng tiến. Cơ quan quản lý cũng sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý cán bộ này.

Bởi vậy, Lê Thị Hiền sẽ phải cân nhắc đến sự lựa chọn của mình sao cho phù hợp với điều kiện đặc thù của công việc và tình thế, hoàn cảnh hiện nay để giữ lấy những gì còn là của mình. Nếu Lê Thị Hiền tự nguyện viết đơn xin ra khỏi ngành thì có lẽ dư luận sẽ thấy thỏa đáng và uy tín của lực lượng công an nhân dân sẽ được nâng cao hơn.