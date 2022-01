“Cướp ngân hàng ở Việt Nam chỉ có cửa vào tù”

Mới đây, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thay mặt Bộ Công an biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn quận Hải An.

Đây là chiến công đột xuất của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Vụ án được phá, đối tượng gây án bị bắt chỉ 1 ngày sau khi vụ cướp ngân hàng xảy ra. Sự việc này cũng nhận được nhiều lời tán dương từ dư luận.