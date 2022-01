Tên cướp ngân hàng ở Hải Phòng đưa tiền cho bạn gái trước khi trốn

Chiều 9/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng vừa di lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng), nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank ở Q.Hải An, từ Thái Nguyên về TP Hải Phòng. Nam bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Hải Phòng cùng các đơn vị, địa phương bắt tại khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên sáng cùng ngày. Đáng chú ý, khi cảnh sát ập vào phòng nghỉ thuộc một nhà nghỉ thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Nam đã rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí nóng, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam an toàn. Thời điểm bắt giữ đối tượng Nam, tổ công tác đã thu được khẩu súng bắn đạn chì sử dụng gây án, số tiền và một xe mô tô phân khối lớn. Cơ quan Công an đang làm các thủ tục, di lý đối tượng Nam về Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo lời khai ban đầu, sau khi gây ra vụ cướp ngân hàng, Nam lấy xe máy cướp được ở ngân hàng bỏ trốn đến khu vực cầu thuộc địa phận TP Hải Phòng rồi vứt lại, bỏ chạy và thuê taxi về nhà thay quần áo. Nam chôn một khoản tiền ở gốc cây trong nhà, rồi đưa cho bạn gái (22 tuổi, người Hải Phòng) một khoản tiền, dặn “đi xa vài ngày”. Quá trình tẩu thoát, đối tượng đã dùng tiền cướp được lên Hà Nội mua 1 xe phân khối lớn ZX10 R 2021, giá gần 700 triệu. Trong quá trình giao dịch từ xem xe, mua xe và giao nhận, Nam tỏ ra rất vui mừng, mọi thủ tục được quyết rất nhanh gọn. Sự việc được chủ cơ sở phát trực tiếp lên MXH để quảng bá và khen ngợi chàng trai Hải Phòng mua xe trong “nháy mắt” không lăn tăn về giá. Hình ảnh Nam trong vai “đại gia” mua xe đã bị Ban chuyên án thu được, phục vụ công tác điều tra, truy xét. Sau khi mua xe, Nam di chuyển lên TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rồi tiếp tục lên Thái Nguyên , thuê nhà nghỉ toan tính việc trốn xa…nhưng sau đó đã bị cảnh sát bắt. Trước đó, khoảng 15h20 ngày 07/01/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng, Nam đã dùng súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cướp, Nam mặc quần áo màu đen, mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai màu đen đi vào phòng giao dịch ngân hàng. Do bị tên cướp dùng súng uy hiếp, nữ nhân viên buộc phải gom số tiền tại bàn giao dịch và các khay tiền phía dưới đưa cho kẻ cướp. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Đồng thời, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự và Công an an các tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng. Hiện vụ án đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra làm rõ. Mời độc giả xem clip cảnh sát khống chế tên cướp ngân hàng ở nhà nghỉ tại Thái Nguyên. Nguồn: Báo CAND

