Cục Đăng kiểm Việt Nam có tân Cục trưởng mới

Sáng ngày 11/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam kể từ ngày 10/3/2023.



Việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra sau khi ông Đặng Việt Hà - cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi nhận hối lộ liên quan những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đăng kiểm từ hồi tháng 1/2023.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Chiến Thắng

Trước khi được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải; Vụ trưởng, Trưởng ban Ban đổi mới và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải (Vụ Quản lý doanh nghiệp); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.Tháng 7/2021, ông Thắng được tiếp nhận lại về công tác tại Vụ Quản lý doanh nghiệp, giao làm quyền vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, tân Cục trưởng Nguyễn Chiến Thắng là người gắn bó nhiều năm gắn bó với Bộ GTVT và từng có thời gian được luân chuyển, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Trong suốt thời gian công tác ở Bộ GTVT và địa phương, ông Nguyễn Chiến Thắng luôn mẫu mực, có uy tín, kinh nghiệm, đạo đức, tâm huyết, có quá trình rèn luyện dày dạn trong ngành giao thông vận tải.

" Sau khi đủ điều kiện miễn nhiệm với ông Đặng Việt Hà, Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ GTVT tổ chức nhiều cuộc họp và thống nhất cao việc chọn ông Nguyễn Chiến Thắng để bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc bổ nhiệm ông Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để tiếp tục củng cố, chấn chỉnh, phát huy kết quả, để tiếp tục vươn lên để khẳng định vai trò, vị trí của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong phục vụ đời sống xã hội và người dân", Bộ trưởng Thắng nói.

Theo Bộ trưởng GTVT, việc kiện toàn chức danh, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách nhằm ổn định hoạt động, thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian vừa qua đăng kiểm gặp nhiều sóng gió, có lúc tưởng không vượt được qua.

Thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, báo chí nên đã bước đầu và đang vượt qua khó khăn.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý để lực lượng đăng kiểm viên của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trung tâm đăng kiểm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ đăng kiểm. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã bố trí 50 đăng kiểm viên của công an chi viện cho địa bàn Hà Nội và TP HCM.

“Đây là nguồn lực quý báu trong bối cảnh khó khăn, chúng ta phải huy động từng cán bộ đăng kiểm viên một. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cũng hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm lực lượng. Các sai phạm của cán bộ đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm không thể không xử lý, song các cơ quan chức năng đã ứng xử nhân văn. Trong quá trình thực hiện, chúng ta luôn nhận được sự giúp đỡ của các bộ, ngành”, ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp cấp bách để khắc phục nhanh tình trạng ùn tắc đăng kiểm như ứng dụng công nghệ để xếp lịch đăng kiểm, tăng ca, kíp; cũng như các giải pháp lâu dài như hoàn thiện mô hình của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo hướng tách chức năng quản lý nhà nước; kiểm soát sự phát triển phù hợp của đơn vị đăng kiểm; hoàn thiện quy định quản lý hệ thống đơn vị đăng kiểm…

"Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Cục CSGT, đơn vị của Bộ Quốc phòng để tham gia hỗ trợ đăng kiểm tốt nhất. Phải khẩn trương cử bộ phận kỹ thuật của hai bên, để khớp nối lại phần mềm của Cục Đăng kiểm với trung tâm đăng kiểm của Bộ Công an, Quốc phòng thông suốt, trong ngày một ngày hai phải đưa trung tâm kiểm định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vào hoạt động", Bộ trưởng Thắng giao nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Chiến Thắng trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã tin tưởng giao giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời hứa sẽ đem hết năng lực và tâm trí, hết lòng, hết sức cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Đăng kiểm xây dựng Cục phát triển toàn diện và bền vững.

Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Có 55/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM, Hòa Bình… ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân, doanh nghiệp. Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở giao thông vận tải triển khai các giải pháp. Tuy nhiên, ùn tắc đăng kiểm vẫn xảy ra do thiếu hụt nguồn nhân lực đăng kiểm viên.