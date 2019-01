Cư dân New City có nguy cơ đón Tết …không điện, không nước, lấy lại nhà?

(Kiến Thức) - Ngay khi nhận được thông báo của BGĐ công ty Thuận Việt về việc chủ đầu tư sẽ tiến hành ngừng cung cấp điện, nước, lấy lại nhà…ngay thời điểm sát Tết, hàng trăm cư dân New City đã bày tỏ sự lo lắng, bức xúc.

cư dân New City (đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM) có nguy cơ bị chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt (Công ty Thuận Việt) ra thông báo sẽ tiến hành ngừng cung cấp điện, nước, các dịch vụ khác liên quan; đồng thời buộc khách hàng phải ngay lập tức bàn giao lại Căn hộ cho chủ đầu tư kể từ thời điểm sau ngày 20/1 (15 tháng Chạp Tết Âm lịch) với lý do những hộ cư dân này vi phạm thỏa thuận thanh toán, khiến cư dân vô cùng bức xúc và lo lắng.

Theo nguồn tin PV Kiến Thức có được, tại thư thông báo của Thuận Việt, do bà Lưu Thị Bích Chi, giám đốc kinh doanh BĐS Thuận Việt ký, nêu rõ: “Liên quan đến việc ký HĐ Tín dụng để giải ngân khoản tiền mua Căn hộ New City, Công ty Thuận Việt đã có thông báo đến quý khách về việc tiến hành các thủ tục ký HĐ Tín dụng với Ngân hàng TMCP An Bình (Chi nhánh TP HCM). Tuy nhiên, quý khách đã không tiến hành các thủ tục giải ngân cho Thuận Việt số tiền mua căn hộ khi đã quá thời hạn”.

Chủ đầu tư Thuận Việt khẳng định khách hàng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của thỏa thuận về việc bàn giao căn hộ và ký hợp đồng Tín dụng đã ký với công ty.

Hàng trăm cư dân New City đã đồng loạt viết đơn phản đối gửi đến Tổng giám đốc Công ty Thuận Việt và cho rằng chủ đầu tư đã vi phạm quy định của pháp luật “Chủ đầu tư đề nghị quý khách nhanh chóng xúc tiến thủ tục với Ngân hàng An Bình để giải ngân hoặc bằng nguồn tài chính tự có của mình thanh toán số tiền còn lại để đủ điều kiện nhận bàn giao căn hộ theo Hợp đồng mua bán trong thời gian đến hết ngày 20/1/2019. Quá thời hạn trên, chủ đầu tư sẽ tiến hành ngưng cung cấp điện, nước, các dịch vụ khác liên quan (nếu có), đồng thời chấm dứt Hợp đồng mua bán căn hộ. Buộc quý khách phải ngay lập tức bàn giao trả lại căn hộ cho chủ đầu tư với điều kiện sử dụng bình thường, các hạng mục không bị hư hỏng gì và có đầy đủ trang thiết bị như khi nhận bàn giao từ chủ đầu tư”, thông báo do bà Lưu Thị Bích Chi ký, ghi rõ.

Trước vụ việc nói trên, nhiều cư dân New City đã đồng loạt viết đơn phản đối gởi đến Tổng giám đốc Công ty Thuận Việt và cho rằng chủ đầu tư đã vi phạm quy định của pháp luật khi liên tục ra thông báo “đe dọa” ngừng cung cấp điện, nước…gây bất an cho những ai đang sống tại New City.

“Thông báo này đã vi phạm những quy định của Luật Nhà ở. Theo đó, Ban quản lý vận hành nhà chung cư không có quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp cũng như thu phí điện, nước phục vụ cho việc sử dụng của chủ sở hữu. Việc cung cấp cũng như thu phí điện, nước và thẩm quyền ngưng cung cấp điện, nước thuộc quyền bên bán những mặt hàng này”, cư dân New City khẳng định.

Điều quan trọng nhất mà cư dân phản ứng và cho biết nguyên nhân các hộ hiện nay chưa thanh toán đầy đủ số tiền là do chủ đầu tư.

Vì sao có sự việc nghiêm trọng như trên, Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.