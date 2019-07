CSGT bị hất văng ở Hải Phòng: Xem xét xử lý tội giết người

(Kiến Thức) - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo cơ quan công an, đơn vị chức năng xử lý nghiêm đối tượng lao xe vào CSGT. Các luật sư cho rằng, có thể xem xét xử lý hình sự về tội giết người.

Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật



Thông tin mới nhất liên quan vụ việc CSGT bị hất văng ở Hải Phòng, một đối tượng vi phạm giao thông đang đi với tốc độ nhanh đã đâm trực diện, hất tung 1 chiến sỹ CSGT Hải Phòng khiến người này trọng thương, chiều ngày 9/7, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố cùng các cơ quan, đơn vị đến thăm thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an huyện An Lão) đang nằm điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị thương trong vụ việc đối tượng Đỗ Văn Thắng (SN 2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h tông vào khi đang làm nhiệm vụ.

Mời quý vị độc giả xem video:

Theo đó, hồi 11h10 ngày 9/7/2019, Tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái (địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng).

Hình ảnh CSGT bị xe mô tô hất văng.

`Tại đây, tổ công tác phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác, hất văng thượng úy CSGT Nguyễn Trọng Quý (sinh 1978, thành viên tổ công tác) khi CSGT này đã ra đường phát tín hiệu dừng xe khiến Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái), phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng điều khiển bị hư hỏng nhẹ. Đối tượng vi phạm đã cũng bị ngã ra đường bị thương tích được chuyển đến bệnh viện Kiến An.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt- Tiệp, thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đa chấn thương rất nặng, chảy máu trong hộp sọ, vỡ cột sống cổ, vỡ xương vùng mặt, tụ máu trong xoang, vỡ mỏm vẹt xương trụ phải, trật khớp khuỷu phải.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm hỏi và động viên gia đình thượng úy Quý, đồng thời yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tập trung các y, bác sĩ giỏi và tạo mọi điều kiện trang thiết bị y tế tốt nhất để chăm sóc và điều trị chu đáo, kịp thời. Phó Chủ tịch Thường trực cũng đề nghị cơ quan công an, đơn vị chức năng lập hồ sơ chặt chẽ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị thương nặng sau khi xảy ra vụ việc.

Hành vi cấu thành tội giết người?

Trao đổi với PV Kiến Thức liên quan vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, có thể xem xét xử lý hình sự về tội giết người đối với kẻ lái xe hất văng CSGT kể cả trong trường hợp cảnh sát giao thông này không thiệt mạng.

“Qua clip và thông tin báo chí đăng tải cho thấy hành vi coi thường, bất chấp pháp luật của người điều khiển xe mô tô. Người này điều khiển phương tiện cơ giới với tốc độ rất cao, đường vắng, với khoảng cách đó hoàn toàn có thể quan sát được cảnh sát giao thông đang hiệu lệnh yêu cầu dừng xe.

Trong tình huống giao thông như vậy, người này hoàn toàn có thể dừng xe để CSGT kiểm tra hành chính hoặc có thể tránh Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nhưng người lái xe lại không thực hiện các thao tác để giảm tốc độ, tấp lề đường hoặc chuyển hướng mà lại lao thẳng vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, đang ra hiệu lệnh dừng xe”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi tông xe trực diện khiến CSGT tung người lên không trung rồi rơi xuống bất tỉnh khiến dư luận hết sức bức xúc, phẫn nộ và đáng lên án. Bởi đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo quy định của pháp luật thì phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ này phải chịu trách nhiệm trong quá trình sử dụng phương tiện. Trường hợp gây tai nạn mà không có lỗi thì người điều khiển phương tiện vẫn có thể phải bồi thường cho nạn nhân.

“Hành vi sử dụng phương tiện giao thông (nguồn nguy hiểm cao độ) như một công cụ để trả thù hoặc là công cụ để gây án, gây thương tích, tấn công người khác thì đây là hành vi hết sức nguy hiểm, hành vi này là tình tiết định tội về tội giết người hoặc là các tình tiết định không tăng nặng hình phạt với tình tiết là phương tiện có thể gây nguy hại cho nhiều người...”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường cũng cho rằng, thời gian qua, không ít những trường hợp đối tượng vi phạm giao thông đã lao xe vào người thi hành công vụ khi đang yêu cầu dừng xe, rất nhiều trường hợp đã bị khởi tố về tội giết người với mức hình phạt hết sức nghiêm khắc.

Tuy nhiên nhiều đối tượng vì thiếu hiểu biết pháp luật, vì sử dụng chất kích thích làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc do thái độ coi thường, bất chấp pháp luật mà những hành vi vi phạm kiểu như vậy vẫn diễn ra, điển hình là tình huống này.

“Bởi vậy cơ quan điều tra cần khẩn trương vào cuộc, làm rõ hành vi, nhận thức của người lái xe mô tô này, làm rõ hậu quả và các yếu tố khác để xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm, để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong trường hợp hành vi, hậu quả và các yếu tố khác đủ căn cứ xử lý về tội giết người thì cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Nếu bị xử lý về tội giết người thì đối tượng này phải đối diện với mức hình phạt hết sức nghiêm khắc theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”, Luật sư Cường cho hay.

Cùng quan điểm trên, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, hình ảnh clip cho thấy, đối tượng Đỗ Văn Thắng đã nhìn thấy tổ công tác và thượng úy Quý từ xa nhưng thay vì dừng xe theo hiệu lệnh của CSGT Quý thì Thắng đã bất chấp chạy với tốc độ cao, cố ý lái xe tông thẳng vào thượng úy Quý để dẫn đến tai nạn cho vị chiến sĩ CSGT này.

“Hành vi này của Thắng rõ ràng đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, đủ yếu tố cấu thành nên Tội giết người được quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với tình tiết đó là giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. Công vụ ở đây được hiểu là một công việc mà cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội giao cho một người thực hiện. Đồng thời đối tượng đã sử dụng phương tiện nguy hiểm" là chiếc xe máy chạy với tốc độ cao để tấn công thượng úy Quý”, Luật sư Bình cho biết.

Chưa đủ 18 tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự nếu đối tượng từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Do đó, đối tượng Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Luật sư Bình cho biết, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội được tuân theo nguyên tắc đó là phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

“Khi xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Do đó, dù khung hình phạt theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình thì cũng không thể nào xử phạt đối tượng quá 18 năm tù”, Luật sư Bình nêu ý kiến.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho rằng, nếu bị xử lý về tội giết người, đối tượng là người chưa thành niên, đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tới 18 năm tù theo quy định BLHS về chính sách với người chưa thành niên phạm tội.

Luật sư Cường cho biết, ngoài trách nhiệm hình sự thì đối tượng này còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân theo quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại...

Với những vụ án như thế này thì các cơ quan chức năng cần xử lý kịp thời, nghiêm minh và tuyên truyền hình thức xử lý, mức xử lý vi phạm để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, răn đe, phòng ngừa chung, giảm bớt những vụ việc thể hiện tính chất manh động cao độ như vụ việc này.