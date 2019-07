Chân dung kẻ chạy quá tốc độ, phi thẳng, hất văng CSGT ở Hải Phòng

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc, một đối tượng vi phạm giao thông đang đi với tốc độ nhanh đã đâm trực diện, hất tung 1 chiến sỹ CSGT Hải Phòng khiến người này trọng thương, chiều 9/7, Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ việc trên.



Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 11h10 ngày 9/7/2019, Tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an huyện An Lão thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái (địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng).

CSGT bị hất văng tung trời khi chặn xe vi phạm.

Tại đây, tổ công tác phát hiện Đỗ Văn Thắng (sinh ngày 18/4/2003, trú tại thôn Nguyệt Áng 3, xã Thái Sơn, An Lão, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác, hất văng thượng ủy Nguyễn Trọng Quý (sinh 1978, thành viên tổ công tác) khi CSGT này đã ra đường phát tín hiệu dừng xe.

Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương tích vùng đầu (xây xước da vùng đầu, cẳng chân bên trái), phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, hỏng 1 bộ đàm, xe mô tô do Đỗ Văn Thắng điều khiển bị hư hỏng nhẹ. Đối tượng vi phạm đã cũng bị ngã ra đường bị thương tích được chuyển đến bệnh viện Kiến An.

Vụ việc khiến 1 CSGT bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, lãnh đạo đội CSGT công an huyện An Lão , TP Hải Phòng xác nhận vụ việc trên và cho biết, mặc dù bị đâm trực diện rất mạnh nhưng anh Quý rất may không ảnh hưởng tính mạng. Hiện chiến sỹ này đã tỉnh táo và cung cấp được các thông tin về sự việc.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

