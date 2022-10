Tổ 161 Công an Đồng Nai - “quả đấm thép” tấn công tội phạm

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ra quân lực lượng tuần tra kiểm soát - Tổ công tác 161 đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác 161 được thành lập là một trong những giải pháp nhằm giữ vững trật tự, kỷ cương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kéo giảm các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tổ công tác 161 tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ các lực lượng hỗn hợp gồm 6 lực lượng, bao gồm: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phản ứng nhanh do 1 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng. Tổ công tác 161 được tổ chức thành 2 cấp. Cấp tỉnh thành lập 6 Tổ công tác 161; Công an các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế bố trí lực lượng thành lập mô hình tuần tra hỗn hợp theo mô hình cấp tỉnh, trên cơ sở bố trí lực lượng từ các đội nghiệp vụ, nòng cốt là lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra trên các tuyến giao thông, địa bàn được phân công phụ trách. Huy động thêm các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng cùng tham gia. Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia các Tổ công tác 161 là những người có sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có kiến thức pháp luật, kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kỹ năng phân tích, đánh giá, ứng biến, giải quyết các tình huống phát sinh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố, nơi công cộng; các hành vi tụ tập đánh nhau, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương, các Tổ công tác 161 khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn theo kế hoạch, phương án đã đề ra. Trong đó, tập trung phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, “tội phạm đường phố”, các đối tượng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Quá trình tổ chức thực hiện phải chú ý đúc rút kinh nghiệm nhằm bổ sung, hoàn chỉnh quy trình, quy chế phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, từng bước xây dựng thương hiệu “lực lượng 161” thực sự là “quả đấm thép” của Công an Đồng Nai. Cán bộ chiến sĩ tham gia các Tổ công tác 161 phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, điều lệnh CAND, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, kiên quyết, khôn khéo, dứt khoát trong trấn áp, xử lý các đối tượng phạm tội, chống người thi hành công vụ. Quá trình tuần tra phải đảm bảo an toàn lực lượng, tính mạng, sức khỏe của người dân tham gia lưu thông trên đường và cả người vi phạm TTATGT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trước khi Công an Đồng Nai thành lập tổ công tác 161, nhiều địa phương đã thành lập và duy trì các tổ công tác tấn công tội phạm đường phố và đã phát huy hiệu quả cao như Hà Nội có tổ công tác 141, TP HCM có mô hình tổ công tác 363, Hải Phòng có tổ công tác H22, Hải Dương có tổ công tác 151... >>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Nguồn: THĐT

