Công an Hải Dương thường trực 100% quân số chống bão số 3 Yagi

Chiều 6/9, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị triển khai công tác ứng phó bão số 3 dưới sự chủ trì của Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh.



Tại hội nghị, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và của UBND tỉnh Hải Dương về ứng phó khẩn cấp với bão số 3 với tinh thần “Chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất”.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: VT)

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả), “3 trước” (chủ động phòng chống trước; phát hiện xử lý trước; phương tiện, vật chất trước), “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ).

Chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an Quân đội, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác ứng phó với cơn bão…Sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ các hoạt động ứng phó, hỗ trợ, khắc phục hậu quả do mưa bão khi có yêu cầu.

Lực lượng Công an toàn tỉnh Hải Dương sẵn sàng thường trực 100% quân số để phối hợp xử lý các vấn đề liên quan, phát sinh trước, trong và sau bão.

Trong đó, CSGT tập trung lực lượng phương tiện để hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiểm soát giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, phối hợp tham mưu đề xuất cấm tàu thuyền di chuyển trên sông; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn những vị trí, tuyến đường nguy hiểm bị ảnh hưởng bởi mưa bão, tuyệt đối không để người dân di chuyển qua các tuyến đường bị ngập lụt sâu, nước chảy xiết, sạt lở đất...

Các đơn vị chức năng, Công an các địa phương chủ động rà soát, tham mưu, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, sơ tán, di dời người dân và phương tiện, tài sản, nhất là các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lồng bè, công trình xây dựng ven sông…

Sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện, kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.

Đại tá Bùi Quang Bình kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. (Ảnh: VT) Đại tá Bùi Quang Bình kiểm tra tại một số công trình trọng điểm đang trong giai đoạn thi công. (Ảnh: VT)

Các cơ sở giam giữ cần chủ động, triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các can phạm nhân…, có phương án di dời can phạm nhân trong trường hợp không đảm bảo an toàn giam giữ, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực giam giữ.

Công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng tình hình thiên tai, bão lụt để hoạt động như trộm cắp, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phá hủy các công trình trọng điểm, quan trọng về An ninh quốc gia.

Sáng cùng ngày, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Kim Thành và một số công trình, đơn vị đặc thù.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng đề nghị địa phương, các phòng, ban chuyên môn, lực lượng Công an, quân sự cần đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát thực hiện nghiêm túc các phương án ứng phó với bão.

Theo dõi sát diễn biến của bão để thông tin, tuyên truyền kịp thời đến nhân dân để chủ động phòng, chống, không được chủ quan, lơ là. Trước, trong và sau bão đều phải có lực lượng trực tiếp chỉ đạo phòng, chống bão. Bằng mọi nguồn lực, chính quyền địa phương phải đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là những người yếu thế.

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã huy động 100% quân số bám sát địa bàn, triển khai phương châm “5 rõ, 3 trước, 4 tại chỗ” với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, tích cực hỗ trợ người dân phòng, chống bão, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.