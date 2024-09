Đồng Nai: Bắt giam kẻ nổ súng bắn chết người ở chợ cá

Như đã đưa tin, do có mâu thuẫn với nhau trong công việc hàng ngày, nên rạng sáng ngày 30/8 giữa Đinh Văn Toàn (nhân viên bốc xếp ở chợ cá Hóa An), phường Hóa An, thành phố Biên Hòa và vợ chồng ông Mai Văn Ẩn xảy ra xô xát. Sự việc được mọi người can ngăn nên Toàn bỏ đi.

Sau khi bỏ đi một lúc, Đinh Văn Toàn quay lại và tiếp tục xảy ra cãi vả với vợ chồng ông Ẩn, trong lúc cãi nhau Toàn rút súng bắn về phía vợ chồng ông Ẩn khiến ông và vợ là bà Đinh Thị Tý bị thương. Vợ chồng ông Ẩn được người dân đưa đi cấp cứu, Toàn bị bắt ngay sau đó.

Chợ Hóa An, nơi xảy ra vụ nổ súng



Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Ẩn đã tử vong ở bệnh viện, bà Đinh Thị Tý may mắn chỉ bị thương và đang hồi phục.