Yên Bái: Thủy điện Thác Bà mở thêm cửa xả lũ qua mặt

Tính đến thời điểm này, các địa phương đã chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp trong trường hợp bão số 3 Yagi là siêu bão có cường độ mạnh nhất trong khoảng 30 năm gần đây hoạt động trên Biển Đông đổ bộ.

Thủy điện Thác Bà mở thêm cửa xả lũ qua mặt. (Ảnh: Yên Bái Online). Tại Yên Bái, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, chiều 6/9, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57.87m, lưu lượng nước về hồ khoảng 365 m3/giây. Vào hồi 17h, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà bắt đầu mở tăng thêm cửa xả lũ qua đập tràn công trình Thủy điện Thác Bà, với lưu lượng xả 690 m3/giây và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng 270 m3/giây. Tổng lưu lượng nước xả và phát qua 2 tổ máy xuống hạ lưu 960 m3/giây. Mực nước hạ lưu sẽ dâng cao thêm so với hiện tại từ 2 - 3 m và đạt cao độ từ 25 - 27m.



Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu UBND huyện Yên Bình; UBND các xã, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh và thị trấnThác Bà thông báo đến các xã, thị trấn, người dân, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công, các chủ phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, các hộ dân nuôi trồng thủy sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác khoáng sản trên sông, ven sông biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Thác Bà để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ hồ có giải pháp đảm bảo an toàn đối với người dân hiếu kỳ đến gần khu vực xem xả lũ; rà soát các phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông, khu dân cư ở bãi sông; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để phòng chống lũ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản.