Công an Hà Nội lập 2 tổ công tác đặc biệt chốt chặn nhiều tuyến đường

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT - Công an thành phố Hà Nội) mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội và Phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Tổ công tác triển khai tại huyện Phú Xuyên điểm đầu quốc lộ 1A qua Hà Nội.

Theo đó, Công an thành phố Hà Nội lập 2 tổ công tác đặc biệt bao gồm lực lượng CSGT của Phòng CSGT, CSGT - trật tự, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an quận, huyện) và Cảnh sát cơ động (Trung đoàn Cảnh sát cơ động).

2 tổ công tác đặc biệt này sẽ thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp hóa trang trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua địa bàn Hà Nội. Mục tiêu của 2 tổ công tác là tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm trên tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm; công tác phòng, chống đua xe trái phép: Thông qua công tác TTKS, chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình các Tổ công tác 141, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng thanh, thiếu niên "xăm trổ", "ngổ ngáo", coi thường pháp luật, ngang nhiên vi phạm TTATGT và các hành vi vi phạm khác trên tuyến giao thông.

Giai đoạn 1: Từ ngày 1/1 đến ngày 10/1: Các đơn vị tập trung điều tra cơ bản, rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng, khung thời gian cần tập trung đấu tranh, xử lý… chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Kế hoạch.

Giai đoạn 2: Từ ngày 11/1 đến ngày 24/2: Quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm "xuyên Tết" theo nội dung Kế hoạch; đồng thời tổ chức việc phòng chống ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong quá trình nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Giai đoạn 3: từ ngày 25/2 đến ngày 9/3: Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tuyến, địa bàn phụ trách, triển khai phương án đảm bảo TTATGT phục vụ Nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024 diễn ra tại địa phương.