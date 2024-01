Bắt 7 đối tượng liên quan vụ thi thể thanh niên trên sông Hồng

Ngày 11/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến thi thể nam thanh niên trên sông Hồng.

Các đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 18/12/2023, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi giữa Sông Hồng thuộc phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh N.V.U (SN: 2003; HKTT: Nghĩa Hưng, Nam Định), bị mất tích từ ngày 14/12/2023.

Nguyên nhân tử vong do anh N.V.U bị ngạt nước. Qua một số thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, Công an quận Tây Hồ đã nhận định, có nhiều uẩn khúc trong cái chết của nạn nhân nên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra hoạt động của nạn nhân trước khi phát hiện tử vong.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân bị nhóm đối tượng do Hoàng Văn Hà cầm đầu, lôi kéo tham gia đánh bạc. Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Hà, Hoàng Văn Kiên, Ngô Thị Oanh, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp cùng trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng tụ tập thành nhóm cờ bạc “bịp”. Cả nhóm bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm nơi ở và hoạt động.

Để thu hút "con mồi", Oanh đã lập một tài khoản facebook "Anyeuu" và chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân. Sau đó, dụ dỗ nạn nhân đến nhà ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng bố trí "dàn trận" lôi kéo anh U. đánh bạc. Anh U. đã sập bẫy bạc “bịp” của các đối tượng và bị thua mất toàn bộ tiền mặt và cầm đặt chiếc xe máy đang đi, tổng số tiền là 80 triệu đồng.

Sau khi bị thua hết tiền, anh U. được các đối tượng đưa cho 500.000 đồng để đi taxi về. Đến khu vực cầu Vĩnh Tuy thì anh U. xuống xe đi bộ, lúc đó khoảng 23h35 ngày 14/12/2023 không rõ đi đâu, đến ngày 18/12/2023, người dân phát hiện thi thể anh U. Ngày 19/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với diễn biến từ khi anh U. xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của nhóm tội phạm trên, đặc biệt liên quan đến “ hẹn hò online ”.