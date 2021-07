Công an điều tra vụ nữ nhân viên quán hát bị lột đồ, tra tấn dã man

Công an huyện Hưng Hà đã triệu tập nhóm thanh niên nghi vấn tham gia tra tấn, lột đồ, làm nhục dã man một nữ nhân viên quán karaoke rồi quay video, đăng hình ảnh lên mạng xã hội.

Ngày 25/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Công an huyện Hưng Hà đã triệu tập nhóm thanh niên nghi vấn tham gia tra tấn, lột đồ, làm nhục dã man một nữ nhân viên quán karaoke rồi quay video, đăng hình ảnh lên mạng xã hội.



Sáng 24/7, Công an huyện Hưng Hà nhận tin báo về việc một thiếu nữ đang bị nhóm thanh niên nam nữ giam giữ và đánh đập, làm nhục. Công an huyện Hưng Hà tung toàn bộ lực lượng rà soát địa bàn và nhanh chóng tìm ra địa chỉ và dẫn giải nhóm thanh niên tra tấn cô gái về trụ sở lấy lời khai. Nạn nhân vụ việc sau đó được cảnh sát tìm thấy và đưa về trụ sở lấy lời khai và được đưa đến bệnh viện sau đó.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Hình ảnh từ clip cho thấy, sự việc xảy ra vào đêm 23/7, cô gái đang ngồi trên giường thì bị một số nữ giới xông vào chửi bới, cầm dép đánh vào mặt, vào đầu, khiến nạn nhân bị chảy máu mũi. Chưa dừng lại, nhóm này tiếp tục túm tóc lôi cô gái xuống nền nhà, nhét khăn vào miệng và tiếp tục đánh đập...Trong quá trình bị hành hạ, cô gái liên tục quỳ xuống chắp tay xin tha nhưng nhóm người hung hăng không dừng lại. Sau đánh đập, các đối tượng còn bắt cô gái tự cởi hết quần áo, đứng lên để chụp ảnh, quay clip.

Được biết, nạn nhân quê ở Thanh Hóa, từng ra Hải Phòng tìm việc làm trong các quán karaoke thì quen biết với nhóm thanh niên trên. Khi Hải Phòng dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch COVID-19 thì nạn nhân cùng nhóm thanh niên này về làm trong một quán karaoke tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm này đã có những hành động tra tấn, làm nhục nạn nhân rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà cho biết, các thanh niên trên khoảng 16-18 tuổi nên đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Hiện Công an huyện đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

