Con trai ông Trần Bắc Hà phạm tội gì mà phải bỏ trốn?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 12 bị can về các tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nam - BIDV, Công ty CP chăn nuôi Bình Hà; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng.



Trong 12 bị can bị truy tố có Trần Duy Tùng, con trai cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà. Hiện tại, bị can Trần Duy Tùng đang bỏ trốn và Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế.

Theo cơ quan điều tra, Trần Duy Tùng, con trai của Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú. Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng nhân vật này là chủ đứng thứ hai sau ông Trần Bắc Hà.

Trần Duy Tùng là người trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng danh nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Hà (do ông Trần Bắc Hà sáng lập) và nhờ Thái Thành Vinh và Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần Công ty Bình Hà.

Ngoài ra, Tùng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu đầu trong việc chỉ đạo 3 cổ đông Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh lợi dụng sự tin tưởng của BIDV thông qua hoạt động bán bò, thu tiền không nộp về tài khoản của Công ty Bình Hà để BIDV kiểm soát và thu hồi vốn theo quy định.

Từ đó, Trần Duy Tùng đã chiếm đoạt gây thiệt hại cho BIDV gần 150 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú đứng ra nhận nợ 128,2 tỷ đồng. Trong quá trình cơ quan khởi tố vụ án, điều tra, số tiền đã hoàn trả lại phần lớn cho BIDV, chỉ còn thiệt hại hơn 26,3 tỷ đồng.

Hành vi của Tùng đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; đồng phạm với Tùng là Thái Thành Vinh. Tuy nhiên cả hai đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Trần Duy Tùng (con trai cố Chủ tịch BIDV - ông Trần Bắc Hà) đang bỏ trốn

Theo kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đến khi bắt được sẽ phục hồi điều tra vụ án, bị can để làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra, Trần Duy Tùng còn có hành vi dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền. Theo kết luận điều tra, Tùng và Vinh còn có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào Ngân hàng Liên doanh Việt Lào (VietBankLao). Sau đó, thông qua Công ty CP Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào LaoVietBank.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Tùng và Vinh có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền theo quy định tại khoản 3 Điều 189 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Tuy nhiên, ngày 18/3 vừa qua, cơ quan công an đã ra quyết định tách vụ án để điều tra xử lý theo vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BIDV và Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.