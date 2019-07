Choáng ngợp với khối gia sản khủng cha con ông Trần Bắc Hà từng có

Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các ông: Trần Duy Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Đinh Văn Dũng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trần Anh Quang- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thái Thành Vinh - Cổ đông Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Duy Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú - là con trai ông Trần Bắc Hà.