Khu đất “vàng” từng giao cho con ông Trần Bắc Hà được đem ra đấu giá

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án tại khu đất K200 trên đường An Dương Vương, sát bờ biển Quy Nhơn.



Đây được đánh giá là lô "đất vàng" tọa tại vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Quy Nhơn với một mặt giáp biển. Khu đất K200 có diện tích 10.775,6 m2. Theo tiêu chí Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đưa ra, mục đích sử dụng khu đất là xây dựng công trình khách sạn cao cấp (tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao). Nhà nước cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm, theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều kiện để thực hiện dự án trên khu đất này là công trình gồm 1 khối đế và 2 khối tháp, mật độ xây dựng 45-55%, số tầng nổi công trình thấp nhất 27 tầng (chưa tính tầng hầm), không khống chế chiều cao tối đa nhưng phải được thỏa thuận về độ cao tỉnh không của Bộ Quốc phòng theo quy định.

Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) 1.511 tỷ đồng. Về tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công xây dựng các hạng mục của dự án. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải tiến hành khởi công xây dựng công trình. Thời gian thi công xây dựng công trình dự án không quá 36 tháng kể từ ngày có giấy phép xây dựng. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư vi phạm tiến độ nêu trên thì sẽ bị xem xét thu hồi chủ trương đầu tư và thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (trừ trường hợp có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản).



Dự án siêu khách sạn Thiên Hưng trên diện tích lô đất K200 trước đó. Ảnh: binhdinhinvest.

Trước đó, năm 2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương - con gái ông Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, làm chủ), Công ty CP Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) thực hiện dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng trên diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng tại khu đất K200.



Mục tiêu của dự án là xây dựng khu tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 39 tầng, tổng số phòng là 576, trong đó 274 căn hộ cao cấp để bán hoặc cho thuê, 302 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, spa...