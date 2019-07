Vén màn bí mật dự án nghìn tỷ “đoản mệnh” liên quan đến ông Trần Bắc Hà

Ngày 26/10/2017 UBND tỉnh Bình Định Quyết định chủ trương đầu tư cho Liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và đối tác thực hiện dự án. Ảnh phối cảnh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV). Ảnh minh họa Dự án Thiên Hưng tọa lạc ở vị trí “đất vàng”, thuộc khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn. Dự án có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Sở kế hoạch đầu tư Bình Định. Theo cam kết, dự án sẽ được triển khai vào cuối 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối 2020. Tuy nhiên, sau gần 10 tháng, chủ đầu tư vẫn “án binh bất động” trong việc triển khai dự án. Ảnh: Zing Tháng 7/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai đúng như cam kết. Hiện khu đất này đang được UBND tỉnh Bình Định rào kín và đem ra đấu giá. Ảnh: Binhdinh Tại Hà Tĩnh, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào năm 2015. Dự án có quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Baovephapluat. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Ảnh: Lao động. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã ở 2 huyện trên bị thu hồi. Ảnh: Infonet. Cùng với đó, dự án chăn nuôi bò giống còn được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng... Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Infonet. Mặc dù nhận được nhiều ưu ái, song sau gần 3 năm triển khai thực hiện, dự án mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Lao động. Đầu năm 2016 là thời kỳ đỉnh cao nhất của Công ty Bình Hà với hơn 24.000 con bò thịt thuộc giống Brahahman được nhập từ Úc về, chiếm gần 10,6% quy mô dự án. Tuy nhiên, ngay lứa bò đầu tiên này có hơn 200 con bò dính dịch bệnh, hàng chục con bò bị chết phải tiêu hủy. Ảnh: Tiền phong. Giữa năm 2017, công ty lại chuyển đổi hàng trăm ha diện tích trồng cỏ sang trồng chuối xuất khẩu. Dù chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích đầu tư nhưng đến tháng 3/2018, tổng số diện tích trồng chuối do đơn vị này tự ý chuyển đổi lên đến 175 ha. Ảnh: Lao động. Liên quan đến dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi bò Bình Hà, tháng 5/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành rà soát tổng thể dự án nghìn tỷ liên quan tới cha con ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Người lao động. Đến ngày 13/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Cty Tân Đại Việt (Lương được phép tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú) với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Lao động. Quá trình điều tra, CQĐT xác định Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Lương đã cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng khi thực hiện dự án chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: Người lao động. Video: Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: VTC.

Ngày 26/10/2017 UBND tỉnh Bình Định Quyết định chủ trương đầu tư cho Liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và đối tác thực hiện dự án. Ảnh phối cảnh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng thuộc sở hữu của bà Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà - nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV). Ảnh minh họa Dự án Thiên Hưng tọa lạc ở vị trí “đất vàng”, thuộc khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn. Dự án có quy mô lớn, thiết kế độc đáo, với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Ảnh: Sở kế hoạch đầu tư Bình Định. Theo cam kết, dự án sẽ được triển khai vào cuối 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối 2020. Tuy nhiên, sau gần 10 tháng, chủ đầu tư vẫn “án binh bất động” trong việc triển khai dự án. Ảnh: Zing Tháng 7/2018, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án này với lý do chủ đầu tư không triển khai đúng như cam kết. Hiện khu đất này đang được UBND tỉnh Bình Định rào kín và đem ra đấu giá. Ảnh: Binhdinh Tại Hà Tĩnh, dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào năm 2015. Dự án có quy mô 254.200 con/năm, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Baovephapluat. Dự án được triển khai trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Ảnh: Lao động. Để thực hiện dự án, tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh toàn bộ diện tích quy hoạch phát triển cao su, hoa màu, rừng sản xuất sang quy hoạch phát triển chăn nuôi, trồng cỏ. Hàng trăm ha đất rừng sản xuất, đất trồng hoa màu, trồng lúa của người dân các xã ở 2 huyện trên bị thu hồi. Ảnh: Infonet. Cùng với đó, dự án chăn nuôi bò giống còn được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỷ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dài hạn là 2.190 tỷ đồng, vay ngắn hạn để nhập khẩu bò giai đoạn 1 và 2 là 970 tỷ đồng... Năm 2016, dự án khởi công và hoạt động có sự góp mặt của ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Infonet. Mặc dù nhận được nhiều ưu ái, song sau gần 3 năm triển khai thực hiện, dự án mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh: Lao động. Đầu năm 2016 là thời kỳ đỉnh cao nhất của Công ty Bình Hà với hơn 24.000 con bò thịt thuộc giống Brahahman được nhập từ Úc về, chiếm gần 10,6% quy mô dự án. Tuy nhiên, ngay lứa bò đầu tiên này có hơn 200 con bò dính dịch bệnh, hàng chục con bò bị chết phải tiêu hủy. Ảnh: Tiền phong. Giữa năm 2017, công ty lại chuyển đổi hàng trăm ha diện tích trồng cỏ sang trồng chuối xuất khẩu. Dù chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích đầu tư nhưng đến tháng 3/2018, tổng số diện tích trồng chuối do đơn vị này tự ý chuyển đổi lên đến 175 ha. Ảnh: Lao động. Liên quan đến dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi bò Bình Hà, tháng 5/2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành rà soát tổng thể dự án nghìn tỷ liên quan tới cha con ông Trần Bắc Hà . Ảnh: Người lao động. Đến ngày 13/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Cty Tân Đại Việt (Lương được phép tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú) với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Lao động. Quá trình điều tra, CQĐT xác định Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Lương đã cấu kết nâng khống khối lượng, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng khi thực hiện dự án chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: Người lao động. Video: Ông Trần Bắc Hà bị khởi tố, bắt tạm giam. Nguồn: VTC.